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Românul care urmărea din Germania prăbușirea statului român recruta tineri să-și atingă scopul

Românul arestat în Germania după ce ar fi format o organizație teroristă de extremă dreaptă, având ca scop prăbușirea statului român, recruta tineri din țară pe care îi instiga la infracțiuni grave, inclusiv incendirea unor imobile folosite de migranți și de membri ai comunității LGBTQ+.
Românul care urmărea din Germania prăbușirea statului român recruta tineri să-și atingă scopul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
08 iul. 2026, 15:00, Social
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Autoritățile judiciare germane, cu suportul procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală și cu sprijinul Eurojust, au dispus arestarea preventivă a unui bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, cercetat pentru tentativă de constituire a unei organizații teroriste de extremă dreapta.

Cum „lucra” Nichita

„Din cercetările efectuate de autoritatile din Landul Baden-Württemberg, Germania, a rezultat că, începând cu anul 2023, acesta ar fi inițiat demersuri în vederea constituirii unei grupări teroriste, având ca scop declanșarea unui „război al terorii” pe teritoriul României și care să conducă la răsturnarea ordinii constituționale. Materialul probator administrat până în prezent indică faptul că suspectul ar fi administrat, de pe teritoriul Germaniei, două canale de comunicare criptată, prin intermediul cărora ar fi recrutat, în principal, tineri cetățeni români. De asemenea, prin intermediul acestor canale, acesta ar fi instigat membrii la comiterea unor infracțiuni grave, inclusiv incendierea unor imobile utilizate de migranți și de membri ai comunității LGBTQ+”, transmite DIICOT, miercuri, într-un comunicat de presă.

Anchetă cu sprijinul Eurojust

La solicitarea autorităților române, Eurojust a sprijinit constituirea și coordonarea unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT) între autoritățile judiciare din România și Germania.

Echipa comună de anchetă a facilitat coordonarea măsurilor operative, schimbul rapid de probe, precum și soluționarea aspectelor judiciare și probatorii cu caracter transfrontalier pe întreaga durată a investigației.

Cooperarea dintre autoritățile implicate a condus la dispunerea măsurii arestării preventive a acestuia în Germania.

Activitățile desfășurate de procurorii DIICOT au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

 

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