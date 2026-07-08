Traseul liniei turistice Bucharest City Tour va fi prelungit. Ce modificări anunță STB

Societatea de Transport București a anunțat, miercuri, prelungirea liniei turistice Bucharest City Tour.

Potrivit STB, traseul va fi prelungit până la Catedrala Națională și va reveni pe Calea Victoriei.

Modificări ce încep în această săptămână

„Începând din această săptămână, din ziua de 10.07.2026, linia Bucharest City Tour vine cu două modificări importante în programul de funcționare”, a transmis STB.

Potrivit Societății de Transport București, cele două modificări sunt:

Traseu prelungit până la Catedrala Națională. Linia turistică își extinde oficial circuitul pentru a include în premieră Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului). Noua stație aduce vizitatorii direct în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene. Aflată în apropierea Palatului Parlamentului, Catedrala Națională se remarcă prin arhitectura monumentală, turla impunătoare și mozaicurile interioare spectaculoase. Au fost realizate manual de artiști români din piese de sticlă de Murano și foiță de aur;

În fiecare vineri, vom circula pe Traseul Roșu, pe Calea Victoriei. Circuitul oferă o spectaculoasă panoramă asupra orașului. Sâmbăta și duminica, Bucharest City Tour va circula pe Traseul Albastru.

Opțiunile de traseu menționate de STB sunt:

Vinerea – Traseul ROȘU : O călătorie completă pe bulevardele mari ale Bucureștiului, cu stații în cele mai importante puncte: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, Bd. Regina Elisabeta (stație nouă), CEC, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională a României (Stație Nouă!), Palatul Parlamentului (Bd. Națiunile Unite – Stație Nouă!), Palatul Parlamentului (revenire), Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Parcul Regele Mihai I, Muzeul Satului, Piața Presei;

Sâmbăta și duminica: Traseul ALBASTRU: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Universitate, Palatul Parlamentului (Bd. Libertății), Calea 13 Septembrie (Stație Nouă!), Catedrala Națională (Stație Nouă!), Palatul Parlamentului (Bd. Națiunile Unite – Stație Nouă!), Palatul Parlamentului (revenire), Piața Unirii (Capăt de linie).

De asemenea, STB reamintește călătorilor că „autobuzele «Bucharest City Tour» circulă vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală. Acestea circulă în intervalul orar 10.00 – 21.00”.