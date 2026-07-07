Firmă de ridesharing din Capitală, amendată cu peste 1,2 milioane de lei. Care este motivul?

Potrivit ITM București, 32 de persoane ce lucrau în cadrul firmei de transport alternativ au fost identificați de inspectorii muncii lucrând fără contract.

„O singură companie din Capitală a fost sancționată cu 1.280.000 lei de către inspectorii de muncă ai ITM București, după depistarea a 32 de persoane care prestau muncă nedeclarată”, transmite Inspecția Muncii.

Mihai Uca, Inspectorul General de Stat Adjunct al Inspecției Muncii transmite că munca nedeclarată nu este doar o abatere de la lege, ci o formă de concurență neloială. Potrivit inspectorului, munca la negru vulnerabilizează lucrătorul și prejudiciază bugetul statului.

„Sancțiunea record aplicată în Capitală reprezintă un semnal extrem de clar pe care Inspecția Muncii îl transmite pieței: digitalizarea sau formele moderne de activitate nu pot fi folosite drept paravan pentru eludarea Codului Muncii”, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecția Muncii.

Potrivit oficialului, ITM continuă monitorizarea tuturor sectoarelor economice, pentru ca autoritatea să se asigure că drepturile angajaților sunt respectate „fără excepție”, asigurând un mediu de lucru sigur, legal și echitabil pentru toți românii.

De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă îi îndeamnă pe cetățenii care au suspiciuni că nu le sunt respectate drepturile la locul de muncă să sesizeze filialele județene ale ITM.