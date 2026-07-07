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Când începe Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice are un buget de 300 de milioane de lei.
Când începe Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 iul. 2026, 13:36, Economic
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Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice, începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10:00.

Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Bugetul programului este de 300 de milioane de lei, sumă mai mare decât cea de anul trecut, potrivit AFM.

„Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Ecotichete de până la 18.500 de lei

Din suma totală, 165 de milioane de lei sunt alocate pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, și cu sistem de propulsie hibrid

Alte 120 de milioane de lei sunt destinate achiziționării autovehiculelor plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este alocat un buget de 15 milioane de lei.

AFM precizează că, în cadrul programului, nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

  • 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat luni că Programul Rabla 2026 destinat persoanelor fizice va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor.

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