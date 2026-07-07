NATO își schimbă „ochii din cer”. România va cumpăra noile avioane GlobalEye alături de alți 10 aliați

Decizia a fost anunțată marți, 7 iulie, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat la Summitul NATO de la Ankara. Cele 11 țări participante la achiziția comună sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia.

NATO nu a făcut publice, deocamdată, numărul avioanelor care vor fi cumpărate, valoarea contractului, contribuția financiară a fiecărui stat sau calendarul livrărilor. De asemenea, comunicatul nu precizează dacă una dintre aeronave va fi staționată în România.

Totuși, directorul executiv al Saab a declarat că livrările noilor aeronave către alianță ar putea începe încă din 2030, dacă NATO va încheia rapid contractul cu compania, notează Sky News.

Acesta a precizat în fața reporterilor de la Ankara că prețul final al tranzacției nu a fost încă convenit, dar a estimat că acesta se va situa între 400 și 450 de milioane de dolari pe avion.

Ce sunt avioanele GlobalEye

GlobalEye este un sistem de avertizare timpurie, supraveghere și comandă aeropurtată dezvoltat de compania suedeză Saab. Aeronava folosește platforma unui avion de civil Bombardier Global 6000 sau Global 6500, pe care sunt instalate radarul Erieye ER, senzori optici, echipamente pentru supravegherea maritimă și sisteme de interceptare și identificare electronică.

Elementul cel mai ușor de recunoscut este structura dreptunghiulară amplasată deasupra fuselajului, comparată uneori cu o „cutie de schiuri”. În interiorul acesteia se află antena radar Erieye Extended Range, lungă de aproximativ zece metri. Spre deosebire de radarul circular care se rotește pe actualele avioane E-3A, Erieye este un radar electronic AESA, care poate concentra energia asupra anumitor zone sau ținte considerate prioritare.

GlobalEye poate supraveghea simultan spațiul aerian, marea și terenul. Sistemul este proiectat să detecteze avioane, elicoptere, drone, nave, ambarcațiuni mici și vehicule aflate în mișcare la sol, inclusiv în condiții de bruiaj electronic. NATO afirmă că noile aparate vor îmbunătăți capacitatea de identificare și urmărire a roiurilor de drone, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice.

Potrivit datelor prezentate de Saab, aeronava are o autonomie operațională de peste 12 ore, iar raza instrumentată a sistemului depășește 650 de kilometri. Producătorul susține că, de la altitudinea de aproximativ 10.600 de metri, radarul poate identifica amenințări care zboară la joasă altitudine de la distanțe de peste 458 de kilometri.

Datele obținute pot fi transmise în timp real către avioane de luptă, nave, baterii antiaeriene și centre de comandă. Astfel, aeronava nu este doar un radar zburător, ci și un centru de coordonare a operațiunilor militare.

Flota E-3A, în serviciu din anii ’80

NATO operează în prezent 14 avioane Boeing E-3A Sentry, construite pe structura vechiului Boeing 707. Primele aeronave au fost livrate Alianței între 1982 și 1985, fiind printre puținele echipamente militare deținute și operate direct de NATO, nu de un anumit stat membru. Baza principală a flotei se află la Geilenkirchen, în Germania.

Avioanele sunt ușor de identificat datorită discului radar cu diametrul de 9,1 metri amplasat deasupra fuselajului. Un E-3A care zboară la peste 9.000 de metri poate supraveghea o suprafață de aproximativ 312.000 de kilometri pătrați, comparabilă cu teritoriul Poloniei. Țintele care zboară la altitudine redusă pot fi detectate de la aproximativ 400 de kilometri, iar cele aflate la altitudine medie, de la circa 520 de kilometri.

Actualele aeronave au fost modernizate în repetate rânduri și ar urma să rămână operaționale până în 2035. GlobalEye nu va înlocui imediat întreaga flotă, ci doar o parte a acesteia, potrivit anunțului NATO.

De ce sunt importante pentru România

Avioanele AWACS ale NATO au efectuat sute de misiuni de supraveghere pe flancul estic după invazia rusă în Ucraina, inclusiv deasupra Mării Negre și Mării Baltice. De la altitudine, acestea pot urmări avioane militare, rachete, nave, drone de mari dimensiuni și mișcări ale forțelor terestre, fără a fi nevoie să intre în spațiul aerian ucrainean.

Pentru România, participarea la proiect înseamnă acces la o capacitate comună modernă de avertizare timpurie, importantă în contextul atacurilor rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene aflate în apropierea frontierei și a Mării Negre.