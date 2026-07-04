Finanțare uriașă pentru unul dintre cele mai mari complexe hoteliere din București

Potrivit SeeNews, care citează un comunicat al băncii germane Deutsche Pfandbriefbank (pbb), instituția financiară a acordat împrumutul de 123 de milioane de euro și a coordonat întreaga tranzacție de refinanțare.

Complexul hotelier cuprinde hotelurile Radisson Blu și Park Inn by Radisson, care însumează peste 780 de camere. Proprietatea este formată din 12 clădiri interconectate, dispuse în jurul unei piscine centrale, și se întinde pe o suprafață de aproximativ 72.800 de metri pătrați.

Cine deține complexul

În ultimii ani, complexul a trecut prin mai multe lucrări de renovare, în care au fost investite peste 25 de milioane de euro.

Cerberus este un fond american de investiții care administrează active de aproximativ 70 de miliarde de dolari și, alături de Revetas, deține complexul hotelier din București. Partenerul său de investiții, Revetas, este o companie europeană specializată în investiții și administrarea de proprietăți imobiliare, cu proiecte de peste 7,9 miliarde de euro.

Istoricul investiției

Cele două companii au achiziționat complexul hotelier din București la sfârșitul anului 2017. Refinanțarea este utilizată, de regulă, pentru înlocuirea unor împrumuturi existente cu altele noi, în condiții financiare diferite, fără a implica o nouă achiziție a proprietății. Companiile nu au oferit detalii despre destinația exactă a fondurilor sau despre condițiile finanțării.

Complexul Radisson Blu – Park Inn este unul dintre cele mai mari active hoteliere din România și din Europa Centrală și de Est. Pe lângă cele două hoteluri, proprietatea include spații comerciale, restaurante, săli de conferințe și zone de agrement.