Negocieri pentru unul dintre cele mai mari acorduri din istoria industriei farmaceutice. AstraZeneca discută preluarea Bristol Myers Squibb

Compania britanico-suedeză AstraZeneca poartă discuții cu grupul farmaceutic american Bristol Myers Squibb (BMS) privind o posibilă tranzacție care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istoria industriei farmaceutice, potrivit publicației The Guardian.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, o eventuală înțelegere ar reuni două dintre cele mai importante companii din domeniul biotehnologiei și al medicamentelor inovatoare, rezultând un grup cu o valoare de piață apropiată de 400 de miliarde de dolari și care s-ar poziționa pe locul al patrulea la nivel mondial în industrie.

Negocierile sunt în desfășurare

Surse apropiate dosarului susțin că discuțiile au loc de mai multe luni, însă nu există certitudinea că acestea se vor concretiza într-un acord final.

Înainte ca informațiile privind negocierile să devină publice, AstraZeneca avea o capitalizare bursieră de aproximativ 196 de miliarde de lire sterline, în timp ce Bristol Myers Squibb era evaluată la aproximativ 133 de miliarde de dolari.

Compania britanică nu a comentat informațiile, iar reprezentanții Bristol Myers Squibb nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Investitorii au reacționat imediat

Publicarea informațiilor despre posibila tranzacție a avut un impact imediat asupra pieței bursiere. Acțiunile AstraZeneca au scăzut cu peste 7% la deschiderea ședinței de tranzacționare de la Londra, investitorii evaluând atât costurile unei eventuale achiziții, cât și riscurile integrării celor două grupuri.

Analiștii spun că o astfel de operațiune ar consolida poziția AstraZeneca pe piața americană, unde compania și-a intensificat investițiile în cercetare și producție și a anunțat anterior un program de investiții de 50 de miliarde de dolari până în 2030.

Provocări pentru o posibilă fuziune

Mai mulți experți din industrie consideră însă că o astfel de tranzacție ar putea întâmpina obstacole importante.

Unul dintre principalele motive îl reprezintă portofoliile similare ale celor două companii în domeniul tratamentelor oncologice, aspect care ar putea atrage o analiză strictă din partea autorităților de concurență din Statele Unite și din alte jurisdicții.

De asemenea, perspectivele de dezvoltare ale celor două companii sunt diferite. AstraZeneca estimează o creștere susținută a veniturilor în următorii ani și și-a propus să ajungă la vânzări anuale de 80 de miliarde de dolari până în 2030, față de aproximativ 59 de miliarde de dolari înregistrate anul trecut.

În schimb, Bristol Myers Squibb se confruntă cu presiuni generate de expirarea brevetelor pentru mai multe medicamente importante, chiar dacă rezultatele financiare din trimestrul al doilea al acestui an au depășit așteptările analiștilor.

Posibile beneficii și riscuri

Specialiștii apreciază că o eventuală fuziune ar putea genera economii importante prin eliminarea suprapunerilor administrative și operaționale, însă avertizează că megafuziunile din industria farmaceutică au încetinit, în trecut, dezvoltarea unor noi medicamente și programe de cercetare.

În același timp, o companie de asemenea dimensiuni ar avea o influență semnificativă asupra pieței globale a tratamentelor pentru cancer și a altor terapii inovatoare.