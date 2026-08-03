Polonia intenționează să-i bage la închisoare pe șoferii care încalcă interdicțiile de a conduce în timp ce se află în stare de ebrietate

Ziarul polonez Rzeczpospolita a obținut un proiect de modificare a Codului penal și a Codului contravențional, elaborat de Ministerul Justiției, cu scopul de a consolida siguranța rutieră.

Concret, dacă un șofer încalcă o interdicție de conducere pronunțată de instanță în timp ce se află în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, instanța va fi obligată să pronunțe o pedeapsă cu închisoarea fără condiții.

Pedepsele cu suspendare vor mai fi permise doar în circumstanțe „excepționale”, scrie TVP World.

„În ciuda înăspririi succesive a sancțiunilor penale, există încă un număr semnificativ de cazuri de conducere în stare de ebrietate sau sub influența unei substanțe narcotice, precum și cazuri notorii de încălcare a interdicțiilor de conducere a vehiculelor cu motor impuse de instanță. Este necesară introducerea unor dispoziții legale adecvate care să permită punerea în aplicare a funcției dreptului penal – prevenirea generală, care constă în descurajarea cetățenilor de la comiterea de infracțiuni sau contravenții rutiere”, se arată în expunerea de motive a proiectului, notează publicația Rzeczpospolita.

Mii de șoferi, prinși ignorând interdicțiile de a conduce

Ministerul polonez al Justiției a declarat că aceste modificări vin în eforturile de a combate conducerea sub influența alcoolului și încălcările repetate ale interdicțiilor de conducere, potrivit TVP World.

Peste 7.100 de șoferi au fost prinși ignorând interdicțiile de conducere impuse de instanță în prima jumătate a acestui an, a raportat Rzeczpospolita.

În ultimii ani, Polonia a înăsprit constant normele de siguranță rutieră, adoptând amenzi mai severe pentru depășirea vitezei și alte infracțiuni rutiere grave.

Inițiativa, în urma unor accidente grave care au fost mediatizate

Proiectul de lege elaborat de Ministerul polonez al Justiției vine în urma unor accidente grave care au avut loc în țară, care au fost mediatizate. Luna trecută, Tribunalul Districtual din Varșovia l-a condamnat pe un bărbat la 20 de ani de închisoare după ce a provocat un accident mortal. La momentul tragediei, el conducea cu o viteză de peste 220 km/h, în condițiile în care se afla sub interdicție de conducere impusă de instanță și sub influența alcoolului.

De asemenea, câteva zile mai târziu, un șofer a fost găsit cu o alcoolemie mare, în condițiile în care avea o interdicție judecătorească de a a conduce. În plus, recent, un alt șofer, aflat sub influența drogurilor și cu o interdicție de a mai conduce de cinci ani, a urcat pe trotuar și a lovit mortal un copil de 9 ani.