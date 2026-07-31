Avioanele F-16 din Polonia au interceptat un avion de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice

Avioanele de vânătoare poloneze F-16 au interceptat vineri, deasupra Mării Baltice, un avion de recunoaștere al Rusiei.

Concret, două avioane F-16 au interceptat aeronava Il-20 la nord de orașul polonez de coastă Kołobrzeg, a anunțat vineri ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„O nouă interceptare reușită a unui avion rus deasupra Mării Baltice! Înainte de prânz, o pereche de avioane F-16 aflate în serviciu, la 40 de kilometri nord de Kołobrzeg, a interceptat un avion de recunoaștere rusesc Il-20”, a spus oficialul polonez într-o postare pe X.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

El a precizat că avionul rusesc a rămas în spațiul aerian internațional și nu a pătruns pe teritoriul polonez.

„Aeronava efectua un zbor în spațiul aerian internațional fără plan de zbor și cu transponderul oprit. Nu a avut loc nicio încălcare a spațiului nostru aerian. Forțele Armate ale Republicii Polone monitorizează în permanență situația și reacționează ferm la acțiunile Federației Ruse, menținând o strânsă cooperare cu aliații din NATO”, a completat acesta.

O rachetă rusească s-a prăbușit în Polonia, la 100 de kilometri de granița cu Ucraina

Această interceptare a avionului rusesc de recunoaștere are loc la o zi după ce o rachetă s-a prăbușit în Polonia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina, provocând un crater cu diametrul de circa 10 metri.

Racheta a căzut într-o zonă nelocuită, pe un câmp, iar armata poloneză a subliniat că era „pregătită să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria de zbor”.

NATO a confirmat că racheta prăbușită era rusească.

„Ca răspuns la o rachetă rusească de tip încă necunoscut care a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții (de joi – n.r.) – NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră. NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Poloniei”, este răspunsul transmis publicației TVP World, citat și de The Guardian.

Ulterior, șeful NATO, Mark Rutte, a condamnat acest incident.

„Suntem solidari cu Polonia și vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a atacurilor cu rachete”, a transmis secretarul general al NATO.