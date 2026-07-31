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Țările NATO fac planuri de extindere a descurajării nucleare în Europa. Unde trimite SUA cele mai puternice arme

NATO lucrează la planuri de extindere a capacității sale de descurajare nucleară, anunță presa germană.
Țările NATO fac planuri de extindere a descurajării nucleare în Europa. Unde trimite SUA cele mai puternice arme
Sorina Matei
31 iul. 2026, 17:02, Știri externe
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Țările NATO elaborează planuri de extindere a descurajării nucleare în Europa, relatează Suddeutsche Zeitung, citând un studiu al agenției germane de știri DPA.

Arme nucleare ale SUA, desfășurate în UE

Foto NATO

Printre opțiunile posibile, alianța are în vedere desfășurarea de arme nucleare americane suplimentare. Astfel de arme ar putea fi desfășurate în Polonia, Finlanda sau Lituania. Cercetătorii din grupul de experți al The Bulletin consideră că SUA ar fi putut deja desfășura bombe B61-12 la baza Forțelor Aeriene Lakenheath din Marea Britanie.

Conform DPA, acestea sunt arme nucleare nestrategice. Sunt concepute pentru a ataca trupe, aerodromuri, porturi, posturi de comandă și alte infrastructuri militare. Comparativ cu armele nucleare strategice, acestea sunt mai puțin puternice și sunt de obicei utilizate de avioane de vânătoare, rachete cu rază scurtă de acțiune sau rachete de croazieră.

NATO vrea să poată răspunde la un atac nuclear

 

06 July 2026, Turkey, Ankara: NATO Secretary General Mark Rutte speaks during his pre-summit press conference in Ankara ahead of the 36th NATO Summit. Photo: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat agenției germane de presă, nu a exclus posibilitatea ca mai multe arme nucleare americane să fie staționate în Europa în viitor. Cu toate acestea, el a refuzat să comenteze detaliile discuțiilor în curs, invocând preocupări legate de securitate. Alianța își revizuiește continuu capacitățile și stabilește combinația necesară de măsuri de descurajare nucleară, a explicat el într-un interviu acordat la mijlocul lunii iulie. „Oriunde va trebui să facem ajustări, o vom face”, a spus Rutte. „Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu ne poate ataca cu arme nucleare fără ca noi să putem răspunde.”

El deja sugerase în aprilie, la Simpozionul NATO privind politica nucleară de la Istanbul, că activitatea ar putea merge dincolo de simpla înlocuire și modernizare a sistemelor existente. La momentul respectiv, va trebui luate decizii cruciale cu privire la modul în care capacitățile nucleare ale NATO ar trebui adaptate în continuare la deteriorarea mediului de securitate. 

În urma celei mai recente reuniuni a Grupului de Planificare Nucleară al Alianței, în iunie a fost publicată o declarație, pentru prima dată în aproape două decenii. În aceasta, aliații s-au angajat să modernizeze în continuare capacitățile nucleare ale NATO, să consolideze capacitatea sa de planificare nucleară și să adapteze descurajarea sa.

Unde se află bombele americane

Foto NATO

În prezent, aproximativ 100 de bombe americane B61-12 se află în Germania, Belgia, Italia, Olanda și Turcia, a aflat DPA. Germania are avioane de vânătoare Tornado pentru uzul acestora. Se preconizează că acestea vor fi înlocuite cu avioane de vânătoare stealth F-35 în viitor.

La începutul lunii iulie, parlamentul lituanian a adoptat un proiect de lege pentru eliminarea interdicției constituționale privind desfășurarea de arme nucleare.

Potrivit Financial Times, autoritățile țării discută deja despre posibila desfășurare de focoase nucleare americane pe teritoriul său.

Partajarea nucleară a NATO

Kremlinul a avertizat asupra unor măsuri de represalii. În plus, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a raportat planuri ale NATO de a dezvolta propriile arme nucleare în Germania.

Discuțiile despre extinderea forței de descurajare nucleară a NATO în Europa au loc pe fondul îngrijorărilor din partea mai multor țări europene cu privire la scăderea sprijinului american pentru apărare și la necesitatea consolidării propriilor apărări. În special, oficiali militari și politicieni britanici, inclusiv fostul șef al Statului Major al Apărării, Lord Houghton, solicită luarea în considerare a posibilității de a partaja arme nucleare cu Germania.

NATO desfășoară anual exerciții de descurajare nucleară, Steadfast Noon, la care sunt implicate țările membre ale alianței. Acestea implică avioane de vânătoare capabile să transporte arme nucleare, dar fără focoase nucleare propriu-zise. Rusia, la rândul său, consideră capacitățile nucleare în expansiune ale NATO ca o amenințare tot mai mare și ia acest lucru în considerare în planificarea sa militară. De asemenea, critică „misiunile nucleare comune” ale NATO ca o încălcare a Tratatului de neproliferare nucleară. La rândul său, NATO acuză Rusia de o retorică nucleară agresivă.

Experții subliniază, de asemenea, că „partajarea nucleară NATO” este un mecanism prin care țările NATO care nu au propriile arsenale nucleare desfășoară arme nucleare americane pe teritoriul lor și participă la utilizarea lor potențială. Printre participanții la acest program se numără Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Regatul Unit.

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