Bărbat arestat în Cipru, fiind suspectat că ar fi spionat o bază militară britanică în favoarea Iranului

Polițiștii britanici au anunțat vineri faptul că un bărbat în vârstă de 44 de ani, care deține atât cetățenia britanică, dar și cea azeră, a fost arestat în Cipru pe 17 iulie. El este suspectat că ar fi spionat o bază militară britanică în favoarea Iranului.

Potrivit Associated Press, concret, bărbatul este bănuit că ar fi desfășurat „activități de supraveghere ostile” asupra bazei RAF Akrotiri și că ar fi transmis informații Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran.

Ce anchetează autoritățile britanice

Ancheta vizează incidentele care ar fi avut loc la baza RAF Akrotiri între 11 mai și 22 iunie 2025, scrie Euronews.

Serviciul de Procuratură al Coroanei a autorizat formularea acuzațiilor împotriva bărbatului de 44 de ani în temeiul articolelor 3 și 4 din Legea privind securitatea națională din 2023 a Regatului Unit. Concret, aceste prevederi vizează asistarea unui serviciu de informații străin și pătrunderea sau inspectarea unui loc interzis cu un scop prejudiciabil pentru Regatul Unit, relevă sursa citată.

„Acest caz demonstrează că suntem capabili să aplicăm Legea privind securitatea națională în străinătate atunci când bazele militare britanice sunt presupuse a fi ținta unor acțiuni ostile din partea unor state”, a spus comandantul Helen Flanagan, de la unitatea de poliție antiteroristă din Londra, notează Associated Press.

RAF Akrotiri este una dintre instalațiile militare cheie ale Regatului Unit în estul Mediteranei și nu se află sub controlul administrativ al Ciprului.

Baza fost lovită de o dronă de fabricație iraniană în martie, în primele zile ale războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.