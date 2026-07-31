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Patriarhia Română, apel către parohii: apă pentru cei afectați de caniculă și rugăciuni pentru ploaie

Patriarhia Română a lansat vineri un apel către toate eparhiile să sprijine persoanele afectate de caniculă, îndemnând parohiile și mănăstirile să distribuie apă, să ofere adăpost temporar în spații răcoroase și să oficieze rugăciuni speciale pentru ploaie în regiunile afectate de secetă.
Patriarhia Română, apel către parohii: apă pentru cei afectați de caniculă și rugăciuni pentru ploaie
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
31 iul. 2026, 14:01, Social
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Într-un comunicat, instituția îi îndeamnă pe reprezentanții eparhiilor din toată țara să ajute persoanele afectate de caniculă, în contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă.

Astfel, parohiile și mănăstirile sunt sfătuite să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească, pentru scurt timp, în spații umbrite și răcoroase. De asemenea, unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin, în limita posibilităților.

De asemenea, Patriarhia îndeamnă la rugăciuni speciale pentru ploaie.

„Totodată, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, în biserici și, acolo unde este posibil, pe câmpuri, vor fi săvârșite rugăciunile «la vreme de secetă», cerând lui Dumnezeu, Cel Ce «dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii» (Iov 5, 10), cele de folos pentru oameni și întreaga creație”, a transmis Patriarhia.

De asemenea, toți credincioșii sunt sfătuiți să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă.

Secetă în mai multe regiuni

Apelul Patriarhiei vine în contextul în care seceta se accentuează în mai multe regiuni ale țării.
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitul Dunării la intrarea în România a scăzut joi la 1.600 mc/s și ar putea ajunge la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august, apropiindu-se de minimul istoric înregistrat în 1985.

De asemenea, Apele Române anunță că pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin restricțiile pentru irigații, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse sau în anumite intervale orare.

Seceta hidrologică afectează în continuare mai multe regiuni ale țării, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde sunt înregistrate sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare.

Administrația Națională „Apele Române” a subliniat că „nu există restricții pentru alimentarea cu apă a populației”. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, nivel considerat suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat.

România intră într-un nou episod de vreme extrem de caldă, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va persista și se va intensifica în următoarele zile.

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