„Frații noștri din România”. Grecii le mulțumesc pompierilor români plecați să lupte cu incendiile de vegetație

Un contingent format din 40 de pompieri români a plecat joi spre Grecia, unde va participa la misiunile de prevenire și combatere a incendiilor de pădure. Salvatorii se îndreaptă către Nea Makri, în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Misiunea se va desfășura în perioada 1 august – 15 septembrie 2026, în cadrul programului european de pre-poziționare.

Pompierii români vor monitoriza zonele cu risc ridicat și vor interveni, la solicitarea autorităților elene, pentru limitarea și stingerea incendiilor. Modulul românesc are autospeciale cu capacități de 3.000, 5.000 și 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de comandă dotată cu dronă, echipamente de comunicații și vehicule pregătite pentru intervenții în teren dificil.

România participă pentru al cincilea an consecutiv la acest program.

„Acești băieți, din nou!”. Mesajele grecilor pentru pompierii români

Plecarea salvatorilor a provocat un val de reacții emoționante în mediul online. Grecii și-au amintit de intervențiile pompierilor români din anii trecuți și le-au transmis să se întoarcă sănătoși acasă.

„Acești băieți, din nou! Vă mulțumim foarte mult”, a scris o persoană.

„Vă mulțumim, România. Să rămâneți cu toții în siguranță”, „Apreciem curajul și devotamentul pompierilor români” și „Cei mai buni pompieri din Europa” sunt alte mesaje publicate în semn de recunoștință.

Unii greci i-au numit pe români „frații noștri” și au transmis că se roagă pentru salvatorii care urmează să lupte cu flăcările.

„Trăiască frații noștri din România, care ne ajută. Salutări din Grecia”, a scris un internaut.

„Dorim să mulțumim României și poporului român pentru că ne ajută în aceste ore grele. Apreciem foarte mult acest lucru”, se arată într-un alt mesaj.

Pompierii români ajung în Grecia într-un moment dramatic. Trei pompieri greci au murit miercuri în timp ce luptau cu incendiile: doi au fost surprinși de flăcări în Creta, iar un al treilea și-a pierdut viața într-un incendiu din Peloponez. Sute de localnici și turiști au fost evacuați, în timp ce vântul puternic a împins flăcările spre mai multe sate și zone turistice.

Pompierii români luptă cu flăcările și în Franța

La solicitarea autorităților franceze, România a decis să prelungească misiunea cu încă două săptămâni. Un al treilea contingent, format din 40 de pompieri, va prelua operațiunile la 1 august și va rămâne în Franța până la jumătatea lunii.

Inclusiv președintele Emmanuel Macron a mulțumit României și celorlalte state europene care au trimis sprijin și a subliniat solidaritatea arătată în fața incendiilor devastatoare.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat, la rândul său, decizia României și Greciei de a-și prelungi misiunile în regiunile afectate de incendii.

„Solidaritatea europeană nu cunoaște limite”, a transmis Ursula von der Leyen, care le-a mulțumit echipelor internaționale pentru curaj și implicare.