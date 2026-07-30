Incendii devastatoare în Grecia. Trei pompieri au murit, iar mii de turiști au fost evacuați din Creta

Trei pompieri au murit în urma mai multor incendii care au izbucnit în Grecia, cel mai distrugător dintre acestea făcând ravagii în sudul Cretei, scrie Greek Reporter.

Doi pompieri voluntari au murit în timp ce luptau împotriva unui incendiu care se răspândea rapid în apropierea localității Krya Vrysi, din Creta, după ce au rămas blocați în interiorul vehiculului lor.

Serviciul de Pompieri al Greciei a descris aceste decese drept o pierdere devastatoare, afirmând că pompierii „și-au pierdut viața eroic în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu”.

Un al treilea pompier a decedat în timp ce intervenea la un alt incendiu în apropiere de Gytheio, în Peloponez. Serviciul de Pompieri a precizat că acesta a fost găsit inconștient în afara perimetrului incendiului și a fost declarat ulterior decedat la spital. Cauza decesului său nu a fost încă stabilită oficial.

Mii de persoane evacuate în sudul Cretei

Incendiul din Rethymno, Creta, s-a răspândit rapid, alimentat de vânturi puternice, determinând autoritățile să emită ordine de evacuare de urgență pentru cel puțin opt localități, printre care Agia Galini, Agios Pavlos, Agios Georgios, Saktouria, Melabes, Krya Vrysi, Orni și Triopetra.

Autoritățile au desfășurat o operațiune de evacuare la scară largă a aproximativ 2.000 de turiști din Agia Galini, una dintre cele mai populare destinații balneare din sudul Cretei. Vizitatorii au fost transferați în siguranță la hoteluri din Rethymno și în alte locații sigure, fără a se înregistra cazuri de panică.

Alte câteva sute de persoane evacuate au fost cazate într-o sală de sport acoperită din Moires, unde le-au fost puse la dispoziție saltele, alimente, apă și alte provizii esențiale. De asemenea, oficialii au pregătit adăposturi suplimentare în școlile din apropiere, în cazul în care ar fi necesare mai multe locuri de cazare.

37 de incendii în doar 24 de ore

Aproape 190 de pompieri, susținuți de 40 de autospeciale de pompieri, echipe terestre specializate, opt aeronave de stingere a incendiilor și elicoptere, au continuat să lupte împotriva incendiului din Rethymno.

Alte incendii de vegetație sunt semnalate în alte părți ale insulei Creta, inclusiv în apropierea localității Moroni și a localității Agia Triada, în timp ce un alt incendiu de vegetație de amploare a determinat evacuarea preventivă a localității Plomari de pe insula Lesbos.

Potrivit Serviciului de Pompieri, în ultimele 24 de ore au izbucnit 37 de incendii de vegetație pe teritoriul Greciei, alimentate de săptămâni de vreme caldă și uscată și de vânturi puternice.

Autoritățile au avertizat că joi va fi o altă zi cu risc foarte ridicat de izbucnire a incendiilor.

Grecia este una dintre destinațiile externe preferate ale românilor. Potrivit datelor Băncii Greciei, aproximativ 1,4 milioane de români au vizitat statul elen în 2023, România aflându-se în top 10 al piețelor turistice pentru Grecia.