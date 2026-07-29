Evacuări pe una dintre cele mai populare insule turistice din Grecia după izbucnirea unui incendiu de vegetație

Incendiul a izbucnit marți după-amiază într-o zonă cu vegetație joasă și deșeuri din apropierea localității Kambi, unde căldura accentuată a stârnit îngrijorări cu privire la riscul de extindere a flăcărilor.

Serviciul de Protecție Civilă din Grecia a emis mai multe alerte de urgență prin sistemul de avertizare 112, instruind locuitorii din așezările Agios Charalambos, Kambi, Bougados, Aneratzia și, ulterior, Kamari, să se evacueze spre satul de coastă Aliki, ca măsură de precauție, scrie Greek Reporter.

Echipajele de stingere a incendiilor au acționat atât pe uscat, cât și din aer. Avioane și elicoptere au aruncat apă asupra zonei afectate, în timp ce pompieri și echipamente suplimentare au fost aduse cu feribotul de pe insulele vecine Naxos și Syros.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau pagube materiale.

Cauza incendiului este încă în curs de investigare.

Alertă maximă

Incendiul din Paros survine într-un moment în care Grecia se află în stare de alertă sporită privind incendiile vegetale, în plin sezon estival.

Autoritățile de protecție civilă au avertizat că mai multe regiuni se confruntă cu un risc ridicat de incendiu din cauza temperaturilor ridicate, a vegetației uscate și a vânturilor sezoniere, ceea ce a determinat o stare de alertă sporită în rândul serviciilor de pompieri din întreaga țară.

Aproape un milion de vizitatori în 2025

Paros este a treia insulă ca mărime din arhipelagul Cicladelor și se află la aproximativ 90 de mile marine de portul Pireu. În 2025, insula a primit aproape un milion de vizitatori, potrivit datelor oficiale publicate de municipalitate.

Printre cele mai cunoscute atracții se numără porturile pitorești cu taverne și restaurante, plaja Kolymbithres, renumită pentru formațiunile sale spectaculoase din granit, și Golden Beach (Chrissi Akti), una dintre cele mai apreciate plaje din Grecia pentru windsurfing și kitesurfing.