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Iordania interceptează rachete iraniene. SUA și Arabia Saudită lansează atacuri împotriva milițiilor din Irak

Apărarea antiaeriană a Iordaniei a interceptat, miercuri dimineață, cinci rachete lansate din Iran. Anunțul la câteva ore după ce armata americană a declarat că a doborât un baraj de rachete iraniene lansat împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.
Iordania interceptează rachete iraniene. SUA și Arabia Saudită lansează atacuri împotriva milițiilor din Irak
sursă foto: CENTCOM
Daiana Rob
29 iul. 2026, 10:48, Știri externe
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Armata iordaniană a declarat că rachetele au fost „interceptate și distruse”. Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) au precizat că aviația gărzilor a lansat rachete balistice asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti și asupra sediului Comandamentului Central al Armatei SUA (CENTCOM) din Iordania, potrivit Associated Press.

Cu câteva ore mai devreme, CENTCOM a declarat că forțele sale „rămân vigilente și într-o stare de alertă maximă” și că au colaborat, de asemenea, cu forțele Arabiei Saudite pentru a lovi obiective din Irak pe care milițiile susținute de Teheran le-au folosit pentru a lansa atacuri în ultimele zile.

Odată cu anunțarea atacurilor din Irak, SUA au avertizat că noi atacuri asupra trupelor americane sau asupra infrastructurii energetice a Arabiei Saudite riscă să atragă măsuri suplimentare.

Prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi a convocat, miercuri, o ședință de urgență a Consiliului Național de Securitate al țării pentru a discuta despre aceste atacuri.

SUA și Arabia Sudită țintește milițiile din Irak

Într-un comunicat publicat, miercuri, CENTCOM anunță că avioanele SUA au lovit mai multe baze logistice din Irak.

„Avioanele de vânătoare americane și saudite au lovit mai multe baze logistice și depozite de arme ale teroriștilor din estul Irakului, ca răspuns ferm la cele peste 30 de atacuri aeriene cu drone coordonate de IRGC în ultimele 72 de ore”, transmite CENTCOM.

Sursa citată a acuzat că IRGC și „și grupările teroriste pe care le susține trebuie să înceteze aceste atacuri pentru a evita noi reacții militare din partea SUA”.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat atacurile într-o postare pe rețelele sociale, avertizând că „Regatul subliniază faptul că nu urmărește o escaladare a conflictului, dar va răspunde la orice agresiune cu care se confruntă”.

Statele Unite și Iranul au traversat o perioadă de calm, în cursul căreia niciuna dintre părți nu a anunțat atacuri timp de aproximativ trei nopți.

Luptele au izbucnit la sfârșitul unei luni marcate de numeroase presiuni asupra președintelui american Donald Trump.

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