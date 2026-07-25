Tensiunile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi escaladează după atacuri reciproce

Purtătorul de cuvânt militar al houthi, Yahya Saree, a declarat că gruparea a desfășurat două operațiuni împotriva unor facilități ale companiei petroliere Aramco din Jizan și Yanbu, folosind rachete balistice, rachete de croazieră și drone, potrivit Al Jazeera. Arabia Saudită nu a confirmat până în prezent că aceste instalații au fost lovite.

Rebelii au condamnat atacurile aeriene saudite asupra aeroportului din Sanaa, provinciei Hodeidah și insulei Kamaran, afirmând că ele au vizat infrastructură civilă și avertizând că vor răspunde printr-o escaladare a operațiunilor militare. Totodată, au anunțat că blocada maritimă impusă navelor saudite în Marea Roșie rămâne în vigoare.

De cealaltă parte, coaliția condusă de Arabia Saudită a acuzat houthii că provoacă escaladarea conflictului prin atacurile asupra transportului maritim din Marea Roșie.

În paralel, raiduri aeriene au vizat poziții și întăriri ale rebelilor houthi în provinciile Marib și al-Jawf, fiind lovite lansatoare de rachete, depozite de armament și alte obiective militare, potrivit presei de stat yemenite. Nu a fost precizat cine a efectuat atacurile.

Tot sâmbătă, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că a interceptat patru nave în Strâmtoarea Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment, susținând că acestea utilizau un culoar de navigație considerat „nesigur”. Măsura alimentează temerile privind perturbarea traficului prin una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume.

În acest context, președintele american Donald Trump a declarat că dialogul dintre Washington și Teheran continuă și că un atac american de amploare, amenințat anterior, ar putea să nu mai fie necesar, deși a subliniat că forțele SUA rămân pregătite pentru orice evoluție a situației.