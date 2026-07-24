Iran a trimis comandanți IRGC și echipamente militare în Yemen. Reuters: Houthi își întăresc capacitatea de atac în Marea Roșie

Conform celor patru surse citate de Reuters, între 10 și 21 de membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), inclusiv comandanți de rang înalt, au călătorit pe 13 iulie la bordul unui avion al companiei iraniene Mahan Air cu destinația Yemen.

Zborul urma să aterizeze în capitala Sanaa, controlată de rebelii Houthi, însă aeronava și-a schimbat traseul și a aterizat în portul Hodeidah, după ce aeroportul din Sanaa a fost atacat de forțele guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită.

Una dintre sursele citate de Reuters a declarat că misiunea comandanților IRGC era de a sprijini operațiunile militare ale rebelilor Houthi și de a oferi instruire privind utilizarea unor noi sisteme de rachete. Aceeași sursă susține că la bordul aeronavei ar fi fost transportat și aur destinat finanțării activităților grupării.

Rebelii Houthi resping acuzațiile

Ministerul de Externe al Iranului nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor Reuters privind aceste informații. Teheranul a negat în repetate rânduri că furnizează rebelilor Houthi capabilități militare, inclusiv rachete sau tehnologie pentru drone.

De asemenea, Abdel Rahman al-Ahnomi, oficial media al rebelilor Houthi, a declarat că acuzațiile privind transportul de experți militari iranieni sunt „minciuni și invenții”. Acesta a susținut că toate persoanele aflate la bordul avionului erau civili.

La rândul lor, rebelii Houthi afirmă în mod constant că își dezvoltă singuri armamentul și resping acuzațiile potrivit cărora ar acționa ca un intermediar al Iranului în regiune.

Iran a trimis comandanți ai Gărzilor Revoluționare în Yemen înaintea escaladării tensiunilor din Marea Roșie

La doar trei zile după sosirea aeronavei, Reuters relata că Teheranul le-ar fi cerut rebelilor Houthi să fie pregătiți să blocheze ruta petrolieră din Marea Roșie în cazul în care Statele Unite ar lovi infrastructura energetică iraniană.

Ulterior, gruparea Houthi a anunțat instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite, invocând bombardarea aeroportului din Sanaa pe 13 iulie. Decizia marchează, potrivit Reuters, sfârșitul armistițiului de patru ani dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi.

Tensiunile au continuat să crească, iar gruparea a anunțat ulterior că a atacat două petroliere saudite, amplificând riscurile pentru una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume.

Iran a trimis comandanți ai Gărzilor Revoluționare în Yemen, afirmă oficiali și analiști de securitate

Ministrul Informațiilor din guvernul yemenit recunoscut internațional, Moammar al-Iryani, a confirmat pentru Reuters, invocând informații de intelligence, că personal militar iranian și echipamente au fost transferate în Yemen.

Potrivit acestuia, scopul operațiunii este consolidarea capacităților militare ale rebelilor Houthi și pregătirea acestora pentru amenințarea securității maritime în Marea Roșie și în strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Analistul de securitate Mzahem Alsaloum a declarat, la rândul său, că încărcătura aeronavei ar fi inclus componente pentru rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, precum și pentru drone similare celor utilizate anterior în atacuri asupra Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

Reuters precizează că informațiile provin din surse multiple, însă o parte dintre afirmații nu au putut fi verificate independent, iar Iranul și rebelii Houthi contestă acuzațiile.