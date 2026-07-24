Trump blochează pe ultima sută de metri acordul nuclear cu Arabia Saudită. Introduce o condiție nouă la mai puțin de 24 de ore după semnare

Decizia a surprins atât negociatorii americani, cât și autoritățile saudite, provocând confuzie în administrația de la Washington și ridicând semne de întrebare asupra unuia dintre cele mai importante proiecte diplomatice din Orientul Mijlociu, mai arată CNN.

Acord semnat miercuri, pus sub semnul întrebării joi dimineață

Miercuri, oficialii americani și saudiți au organizat ceremonia oficială de semnare a acordului privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile. Înțelegerea oferea Arabiei Saudite posibilitatea de a-și dezvolta propriul program nuclear civil și reprezenta una dintre principalele priorități strategice ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman.

Însă joi dimineață, Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că acordul este condiționat de aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Abraham, inițiativa lansată în primul său mandat prin care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan au normalizat relațiile cu Israelul. Totodată, liderul american a negat informațiile potrivit cărora acordul ar permite îmbogățirea uraniului pe teritoriul saudit.

Casa Albă, surprinsă de propriul anunț

Potrivit CNN, decizia lui Trump a luat prin surprindere inclusiv echipa americană care negociase acordul. Surse din administrație susțin că președintele era deja nemulțumit deoarece secretarul Energiei, Chris Wright, anunțase public semnarea înțelegerii fără ca acesta să fie informat în prealabil asupra calendarului comunicării. Nemulțumirea s-a amplificat după ce mai multe publicații conservatoare și comentatori apropiați de administrație au criticat acordul.

Printre cei care au ridicat semne de întrebare s-au numărat editorialiști ai Wall Street Journal, dar și prezentatori ai Fox News, care au susținut că Washingtonul oferă Arabiei Saudite concesii importante fără a obține în schimb normalizarea relațiilor cu Israelul.

Dispută între Casa Albă și Departamentul Energiei

După apariția controverselor, Casa Albă și Departamentul Energiei au transmis mesaje contradictorii. Reprezentanții președinției au afirmat că acordul nu putea fi considerat finalizat înainte de notificarea oficială a Congresului și au sugerat că prezentarea publică a fost făcută prea devreme. În schimb, Departamentul Energiei a respins categoric informațiile privind lipsa de coordonare, susținând că negocierile și ceremonia de semnare au fost organizate în colaborare permanentă cu Casa Albă și Departamentul de Stat.

De ce este atât de sensibil acordul

Programul nuclear civil al Arabiei Saudite reprezintă de ani buni unul dintre cele mai controversate dosare din Orientul Mijlociu. În forma negociată, acordul ar permite dezvoltarea unui program nuclear saudit în anumite condiții și cu garanții bilaterale privind securitatea și neproliferarea.

Totuși, mai mulți experți americani în controlul armelor au criticat faptul că documentul ar permite, în anumite condiții, îmbogățirea uraniului pe teritoriul saudit și nu obligă Riadul să accepte toate mecanismele suplimentare de inspecție ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Susținătorii acordului argumentează însă că implicarea Statelor Unite este preferabilă unei eventuale colaborări nucleare dintre Arabia Saudită și China sau Rusia, care și-au intensificat în ultimii ani influența în regiune.

Israelul rămâne cheia negocierilor

Noua condiție impusă de Donald Trump readuce în prim-plan una dintre cele mai dificile teme diplomatice din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a transmis în repetate rânduri că nu va normaliza relațiile cu Israelul fără existența unui plan credibil pentru crearea unui stat palestinian. Acest proces fusese aproape finalizat în timpul administrației Biden, când Washingtonul încerca să lege acordul nuclear de o înțelegere diplomatică între Riad și Ierusalim. Negocierile au fost însă întrerupte după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și războiul izbucnit în Gaza, care au făcut imposibilă continuarea dialogului.

O decizie cu implicații geopolitice majore

Blocarea acordului ar putea afecta relațiile dintre Washington și unul dintre cei mai importanți aliați ai săi din Orientul Mijlociu. Pentru Arabia Saudită, dezvoltarea unui program nuclear civil reprezintă un obiectiv strategic inclus în planul de modernizare „Vision 2030”, iar autoritățile saudite au avertizat în trecut că, în lipsa unui acord cu Statele Unite, vor căuta parteneri alternativi. În același timp, administrația Trump încearcă să transforme extinderea Acordurilor Abraham într-un element central al politicii sale externe, considerând că apropierea dintre statele arabe și Israel este esențială pentru stabilitatea regiunii.