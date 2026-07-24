Kaja Kallas contestă noile tarife vamale impuse de SUA asupra produselor europene: „Nu sunt justificate”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat vineri decizia Statelor Unite de a impune noi tarife vamale pentru produsele europene și a cerut explicații din partea Washingtonului.

Potrivit Reuters, Kaja Kallas a declarat că acuzațiile privind presupusele deficiențe ale Uniunii Europene în combaterea muncii forțate nu au fundament și nu justifică noile măsuri comerciale.

„Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană”, a declarat Kallas pentru Reuters, în marja reuniunilor ASEAN desfășurate la Manila.

Ea a spus că legislația europeană oferă angajaților drepturi și condiții de muncă importante, comparabile sau chiar mai bune decât cele din Statele Unite.

„Dacă comparați legislația noastră privind munca cu cea din Statele Unite, adică avem concedii plătite, avem condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci nu este cu adevărat justificat”, a afirmat șefa diplomației europene.

Vineri, administrația președintelui Donald Trump a introdus noi tarife de 10% și 12,5% pentru mărfurile provenite din 60 de state și regiuni, inclusiv Uniunea Europeană.

Washingtonul spune că măsura este motivată de aplicarea greșită a regulilor privind interzicerea muncii forțate și a venit ca o urmare după expirarea tarifului global temporar de 10%.

Întrebată dacă Uniunea Europeană se aștepta să fie inclusă pe lista statelor afectate, Kaja Kallas a răspuns că decizia a fost neașteptată.

„Cine poate urmări introducerea și eliminarea tarifelor? Nu, nu ne așteptam la asta”, a spus ea.

Noile taxe fac parte din planul administrației Trump de a relansa politica tarifelor comerciale și de a reduce deficitul comercial al Statelor Unite, după ce Curtea Supremă americană a anulat, la începutul acestui an, tarifele „reciproce” introduse anterior în baza unor puteri de urgență.

Kaja Kallas a precizat că Uniunea Europeană va solicita clarificări din partea Washingtonului în privința tarifelor și că blocul comunitar și-a respectat obligațiile asumate prin acordul comercial transatlantic încheiat anul trecut.

„Am avut o înțelegere cu America și ne-am ținut de acea înțelegere, de acea parte a înțelegerii. De aceea este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat.”, a spus oficialul european.

În cadrul aceleiași vizite, Kallas a făcut câteva precizări și despre noul pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei.

Scopul acestora, potrivit lui Kallas, este reducerea resurselor financiare pe care Moscova le poate folosi pentru continuarea războiului din Ucraina.

„Este vorba de a-i priva de finanțarea acestui război”, a declarat șefa diplomației europene.

Potrivit acesteia, sancțiunile au început să afecteze economia Rusiei și au îngreunat accesul autorităților rusești la finanțare externă.

„De asemenea, vedem că, din cauza sancțiunilor, nu pot atrage capital în străinătate. Este clar că, dacă punem în aplicare acest lucru, are un efect împreună cu alte elemente.”, a spus Kallas.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include noi restricții asupra sectorului bancar și asupra rețelelor de criptomonede.

Kaja Kallas a spus că sancțiunile reprezintă doar o parte a strategiei Uniunii Europene de a determina Rusia să accepte negocieri reale cu Ucraina.

„Avem diferite elemente ale acestei abordări. Sancțiunile sunt doar unul dintre ele. Ne uităm la ce putem face în plus pentru a presa Rusia să se așeze efectiv la masa negocierilor și să negocieze cu Ucraina.”, a afirmat ea.