Brazilia califică noile tarife impuse de SUA drept „arbitrare” și va contesta legalitatea acestora

Exporturile din Brazilia către Statele Unite ale Americii vor fi taxate cu un tarif de 12,5%, în cadrul noilor măsuri anunțate de Washington în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care vizează statele acuzate că nu combat eficient importurile de bunuri produse prin muncă forțată.

„Fără o bază legală în dreptul intern care să susțină politica sa comercială protecționistă, Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite a ales să manipuleze o problemă de o importanță majoră pentru drepturile omului și drepturile lucrătorilor”, a transmis guvernul brazilian într-un comunicat preluat de Reuters.

Autoritățile din Brazilia au anunțat că vor declanșa imediat procedurile prevăzute de Legea reciprocității.

În plus, au precizat că vor sesiza mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), contestând legalitatea noilor taxe.

Noile tarife americane, care intră în vigoare vineri dimineață, afectează 60 de economii și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă anterior de administrația Trump, după ce Curtea Supremă a SUA a blocat o parte din regimul tarifar impus anul trecut.

Potrivit Washingtonului, măsurile urmăresc să sancționeze statele care nu aplică sau nu pun în aplicare eficient interdicțiile privind importurile de produse realizate prin muncă forțată.