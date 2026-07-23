Prima pagină » Știri externe » Brazilia califică noile tarife impuse de SUA drept „arbitrare” și va contesta legalitatea acestora

Brazilia califică noile tarife impuse de SUA drept „arbitrare” și va contesta legalitatea acestora

Brazilia a respins noile tarife impuse de administrația președintelui Donald Trump asupra importurilor provenite din 60 de parteneri comerciali, calificând măsura drept „complet arbitrară” și „nejustificată” și promite să răspundă în baza Legii reciprocității.
Brazilia califică noile tarife impuse de SUA drept „arbitrare” și va contesta legalitatea acestora
Petre Apostol
24 iul. 2026, 01:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Exporturile din Brazilia către Statele Unite ale Americii vor fi taxate cu un tarif de 12,5%, în cadrul noilor măsuri anunțate de Washington în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care vizează statele acuzate că nu combat eficient importurile de bunuri produse prin muncă forțată.

„Fără o bază legală în dreptul intern care să susțină politica sa comercială protecționistă, Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite a ales să manipuleze o problemă de o importanță majoră pentru drepturile omului și drepturile lucrătorilor”, a transmis guvernul brazilian într-un comunicat preluat de Reuters.

Autoritățile din Brazilia au anunțat că vor declanșa imediat procedurile prevăzute de Legea reciprocității.

În plus, au precizat că vor sesiza mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), contestând legalitatea noilor taxe.

Noile tarife americane, care intră în vigoare vineri dimineață, afectează 60 de economii și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă anterior de administrația Trump, după ce Curtea Supremă a SUA a blocat o parte din regimul tarifar impus anul trecut.

Potrivit Washingtonului, măsurile urmăresc să sancționeze statele care nu aplică sau nu pun în aplicare eficient interdicțiile privind importurile de produse realizate prin muncă forțată.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Se confirmă informațiile Gândul. Șefa ONJN și Denise Rifai au pus umărul la inculparea lui Ciucu. Probele procurorilor sunt valide
Gandul
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Cele cinci zodii recunoscute pentru loialitatea față de prieteni. Sunt oamenii pe care te poți baza la bine și la greu
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia