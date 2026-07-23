I-a crescut salariul timp de 17 ani, deși se afla în concediu medical. Cazul incredibil al unei profesoare din Germania

Între timp, femeia este cercetată penal, iar procedurile administrative sunt încă în desfășurare, relatează publicația germană Welt.

Salariul a crescut odată cu vechimea, în ciuda absenței îndelungate

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, cadrul didactic, în vârstă de 62 de ani, nu a mai predat din 2009, fiind declarat în incapacitate de muncă pentru o perioadă de aproape 17 ani. Cu toate acestea, remunerația sa ar fi continuat să crească în baza sistemului de salarizare aplicabil funcționarilor publici.

Autoritățile regionale au explicat că legislația privind salarizarea funcționarilor prevede avansarea automată în treptele de vechime, iar incapacitatea temporară de muncă nu suspendă acest mecanism. Astfel, profesoara ar fi ajuns la un venit brut lunar de peste 6.100 de euro.

Proces privind pensionarea și anchetă pentru presupusă fraudă

La sfârșitul lunii mai, administrația regională a decis pensionarea femeii pe motiv de incapacitate de muncă, în urma unei expertize medicale oficiale. Decizia este contestată în instanță, procesul fiind în desfășurare.

Între timp, procurorii din Duisburg desfășoară o anchetă penală în care verifică suspiciuni de fraudă. Anchetatorii analizează dacă profesoara ar fi simulat incapacitatea de muncă, în condițiile în care există indicii că ar fi desfășurat activități ca terapeut naturist și ar fi participat la un concurs destinat antreprenorilor.

În cadrul investigației a fost efectuată și o percheziție la domiciliul acesteia, iar materialele ridicate sunt încă analizate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Autoritățile verifică și eventualele responsabilități administrative

Ministerul Educației din Renania de Nord-Westfalia a precizat că procedura disciplinară împotriva profesoarei este suspendată până la finalizarea anchetei penale, deoarece concluziile acesteia pot influența decizia administrativă.

Cazul a readus în atenție modul în care instituțiile publice gestionează situațiile de incapacitate de muncă pe termen lung. Potrivit informațiilor oficiale, autoritățile au deschis și o procedură disciplinară împotriva unui angajat al administrației regionale, pentru a verifica dacă au existat deficiențe în monitorizarea dosarului profesoarei pe parcursul anilor în care aceasta a lipsit de la catedră.

Speța a generat dezbateri în Germania privind regulile aplicabile funcționarilor publici aflați în concedii medicale de lungă durată și eficiența mecanismelor de control din administrație.