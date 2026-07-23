Peste 24 de state dau în judecată administrația Trump: Fondurile pentru dezastre, condiționate de imigrație și alegeri

Procesul a fost deschis în statul Rhode Island și contestă politicile Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) și ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Statele susțin că administrația obligă statele să își modifice sistemele electorale și să sprijine DHS în aplicarea legislației privind imigrația, potrivit AP.

Condițiile ar permite, de asemenea, DHS să înceteze finanțările în orice moment și din orice motiv.

„Încă o dată, administrația Trump amenință să pună în pericol siguranța publică prin blocarea ilegală a miliarde de dolari din fonduri esențiale și, încă o dată, nu va scăpa nepedepsită”, a declarat procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha.

Siguranța americanilor, folosită ca „monedă de schimb”

„Această administrație folosește siguranța americanilor drept monedă de schimb, încercând să intimideze statele pentru a le determina să renunțe la dreptul lor constituțional de a adopta politici și legi care răspund cel mai bine nevoilor propriilor locuitori”.

Statele reclamante susțin că impunerea unor condiții pentru fondurile aprobate de Congres încalcă Legea privind procedura administrativă și clauza constituțională referitoare la cheltuirea fondurilor federale.

Modificarea sistemelor electorale

Printre cerințele contestate în procesul depus joi se numără obligația ca statele să își modifice sistemele electorale. Acestea ar trebui să treacă la sisteme de vot bazate pe buletine de hârtie, să efectueze audituri manuale ale sistemelor de vot, să verifice listele electorale și să confirme cetățenia fiecărui alegător înregistrat în bazele de date electorale.

Dacă nu respectă aceste condiții, statele riscă să piardă cel puțin 20% din finanțarea primită prin Programul de Granturi pentru Securitate Internă. Aceste fonduri sunt folosite pentru măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a terorismului.

După înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020 în fața democratului Joe Biden, Donald Trump a susținut în mod repetat, fără dovezi, că votul prin corespondență este afectat de fraude pe scară largă și a lansat o anchetă federală privind scrutinul din acel an. Numeroase audituri și investigații, inclusiv unele coordonate de republicani, au concluzionat că nu au existat fraude electorale extinse. Trump a afirmat, de asemenea, că dorește să „preia controlul” asupra administrării alegerilor în zonele conduse de democrați.