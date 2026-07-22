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Camera Reprezentanților din SUA aprobă bugetul de 95 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul

Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a aprobat miercuri un plan bugetar în valoare de 95 de miliarde de dolari, destinat finanțării războiului cu Iranul și altor priorități ale administrației președintelui Donald Trump, în pofida opoziției democraților.
Camera Reprezentanților din SUA aprobă bugetul de 95 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul
sursă foto: Allison Robbert/Pool via CNP/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
23 iul. 2026, 00:20, Știri externe
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Proiectul a fost adoptat în Camera Reprezentanților din SUA cu 216 voturi pentru și 214 împotrivă, toate voturile favorabile aparținând republicanilor, potrivit Associated Press.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a decis să promoveze pachetul exclusiv cu sprijin republican, mizând pe procedura de reconciliere bugetară, care permite adoptarea legislației cu majoritate simplă în Congres și limitează posibilitatea blocării acesteia în Senat.

Pachetul prevede alocarea a 60 de miliarde de dolari pentru Pentagon, 13 miliarde de dolari pentru alte necesități de securitate națională, 12 miliarde de dolari pentru fermierii afectați de tarifele comerciale impuse de administrația Trump și 10 miliarde de dolari pentru modificări ale legislației electorale, inclusiv introducerea obligativității dovedirii cetățeniei la vot, una dintre prioritățile președintelui american.

Președintele Comisiei pentru buget din Camera Reprezentanților, republicanul Jodey Arrington, a declarat că fondurile sunt destinate „gloanțelor și bombelor pentru a termina treaba”.

Democrații au criticat proiectul, susținând că resursele ar trebui direcționate către reducerea costului vieții pentru americani, și au acuzat administrația Trump că alocă zeci de miliarde de dolari pentru un război care nu beneficiază de sprijinul majorității populației.

Congresul rămâne divizat în privința conflictului cu Iranul. Deși legislativul nu a autorizat oficial utilizarea forței militare americane, acesta este chemat să aprobe fondurile necesare continuării operațiunilor.

Adoptarea proiectului în Camera Reprezentanților nu garantează însă și aprobarea sa în Senat, unde liderul majorității republicane, John Thune, nu și-a exprimat sprijinul pentru inițiativă. Mai mulți senatori republicani solicită fonduri suplimentare pentru apărare, în timp ce alții cer compensarea cheltuielilor prin reduceri bugetare în alte domenii.

Rezoluția bugetară stabilește cadrul pentru elaborarea legislației de finanțare de către comisiile de specialitate, liderii republicani sperând ca proiectele finale să fie supuse votului după revenirea Congresului din vacanța parlamentară de vară.

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