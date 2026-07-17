Administrația Trump schimbă vizele pentru studenți. Termen maxim de patru ani și mai puțin timp după absolvire

Măsurile, care urmează să intre în vigoare la 15 septembrie 2026, ar putea afecta în special doctoranzii și studenții înscriși în programe academice de lungă durată, potrivit BBC.

Ședere de cel mult patru ani fără o nouă aprobare

Studenții străini aflați în Statele Unite cu vize F-1 și participanții la programe de schimb cu vize J-1 nu vor mai putea rămâne automat în țară pe întreaga durată necesară finalizării studiilor.

Noua reglementare înlocuiește sistemul cunoscut drept „duration of status”, prin care șederea era valabilă atât timp cât persoana își continua în mod legal programul academic. În viitor, admiterea va fi acordată până la data de încheiere a programului menționată în documentele de imigrare, însă pentru maximum patru ani. Cei care au nevoie de o perioadă suplimentară vor trebui să solicite oficial o prelungire autorităților federale.

Regula finală urmează să devină aplicabilă la 15 septembrie 2026, la 60 de zile după publicarea oficială.

Mai puțin timp pentru plecare după absolvire

O altă modificare importantă vizează perioada acordată studenților după finalizarea studiilor. Deținătorii vizelor F-1 vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a părăsi Statele Unite, pentru a cere schimbarea statutului sau pentru a depune alte documente necesare, față de cele 60 de zile prevăzute anterior.

Vor fi limitate și posibilitățile de transfer între universități, precum și schimbarea programului de studii. Până acum, instituțiile de învățământ aveau un rol mai important în gestionarea prelungirilor și a modificărilor academice.

Departamentul pentru Securitate Internă susține că măsurile vor reduce abuzurile și vor permite verificarea periodică a persoanelor aflate în SUA cu vize temporare. Secretarul Markwayne Mullin a afirmat că unii cetățeni străini s-ar fi înscris în mod repetat la cursuri pentru a evita plecarea din țară. Mullin conduce departamentul din martie 2026.

Doctoranzii, printre cei mai expuși

Limita de patru ani ar putea crea dificultăți mai ales pentru studenții doctoranzi și pentru cei înscriși în domenii precum știința, tehnologia și medicina. Aceste programe durează frecvent mai mult, din cauza cercetării, publicării lucrărilor sau a întârzierilor de finanțare.

Asociația NAFSA, care reprezintă specialiști din educația internațională, a criticat schimbarea, avertizând că procedura va aduce mai multă birocrație și incertitudine pentru studenți și universități. Organizația recomandă instituțiilor să își revizuiască inclusiv ofertele de admitere și informațiile destinate candidaților la programe cu durată variabilă.

Noile condiții îi vizează și pe cetățenii români care studiază sau intenționează să urmeze facultatea, masteratul ori doctoratul în Statele Unite. Aceștia vor trebui să acorde o atenție mai mare perioadei înscrise în documentele de admitere și termenelor pentru solicitarea unei eventuale prelungiri.