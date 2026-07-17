Pariuri pe cuvintele lui Trump. Un bărbat este acuzat că a câștigat 100.000 de dolari pariind pe discursul președintelui

Un operator de teleprompter, care lucra la Casa Albă din 2016, este acuzat că a pariat pe cuvintele pe care Donald Trump le-ar folosi în timpul unor discursuri publice importante, potrivit BBC.

Câștiguri de 100.000 de dolari din discursurile lui Trump

Bărbatul este investigat pentru presupusa utilizare de informații privilegiate pentru a plasa pariuri și a câștiga aproape 100.000 de dolari din discursurile președintelui american.

Tranzacțiile au fost realizate pe o platformă de predicție a piețelor. În cadrul acesteia, utilizatorii pot paria pe evenimente din lumea reală. Firma a confirmat că a raportat activitatea, potrivit sursei citate.

Contul bărbatului a fost înghețat înainte de retragerea sumei

Potrivit rapoartelor, platforma a înghețat contul bărbatului, înainte ca acesta să poate retrage suma.

Platforma a declarat, pentru BBC, că analiștii săi au observat pariuri neobișnuite pe „piețele de mențiuni”. Acestea reprezintă contracte în care utilizatorii prevăd dacă un vorbitor va folosi termeni comuni. Exemple de astfel de termeni ar fi anumite țări, termeni economici sau sloganuri de campanie.

Pariuri din cuvintele liderilor politici

„Cuvintele liderilor politici, precum președinții și președinții Fed, provoacă mișcări de miliarde de dolari pe piețele valutare, contractele futures pe petrol [și] piața bursieră”, a transmis compania.

Folosind datele contului, compania a descoperit că utilizatorul era un angajat federal, care opera teleprompterele Casei Albe.

„Bărbatul nu va mai lucra la Casa Albă”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele Trump știa despre operatorul de teleprompter. De asemenea, a transmis că angajatul era acum în concediu fără plată. Aceasta a adăugat că bărbatul nu va mai lucra la Casa Albă, mai arată sursa.

Contactată de BBC pentru a confirma că desfășoară o anchetă, CFTC a declarat că nu poate „confirma sau infirma” nicio anchetă.