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Joe Biden va publica o carte intitulată „Promite-mi, America” după alegerile intermediare din noiembrie

Fostul președinte american Joe Biden va publica o carte în această toamnă, intitulată „Promite-mi, America”. Cartea va fi publicată după alegerile intermediare din SUA, în luna noiembrie. Titlul amintește de o altă carte a fostului președinte, intitulată „Promite-mi, tată”.
Joe Biden va publica o carte intitulată „Promite-mi, America” după alegerile intermediare din noiembrie
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
15 iul. 2026, 13:59, Știri externe
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Fostul președinte SUA Joe Biden va publica în această toamnă o carte intitulată „Promite-mi, America”, potrivit AP.

Despre ce va fi cartea

Despre carte, Biden spune că va aborda totul, de la economie până la decizia sa de a renunța la candidatura sa pentru realegere. Cartea este programată să fie lansată pe 17 noiembrie.

„Promite-mi, America” va fi publicată la două săptămâni după alegerile de la jumătatea mandatului.

Mulți democrați rămân împărțiți în ceea ce privește moștenirea lui Biden și hotărârea sa eșuată de a candida pentru un al doilea mandat la Casa Albă. Liderii speră să mențină campania de toamnă concentrată pe performanța președintelui republican Donald Trump, potrivit sursei citate.

„«Promite-mi, America» este despre provocările cu care ne-am confruntat ca națiune. Este despre deciziile pe care le-am luat și de ce le-am luat”, a spus Biden într-o declarație video, care a însoțit anunțul de miercuri.

„Mai presus de toate, este despre credința mea în promisiunea Americii”, a adăugat fostul președinte.

Informații despre carte, apărute de mai bine de un an

Informații despre cartea lui Biden au circulat de mai bine de un an. Fostul președinte însuși a făcut referire la ea în timpul declarațiilor publice. Biden părea să sugereze că va fi lansată înainte de alegerile din noiembrie.

Joe Biden va împlini 84 de ani la trei zile după ce va fi publicată cartea „Promite-mi, America”, mai arată sursa.

Titlul cărții amintește de o altă carte din 2017 a lui Biden, „Promite-mi, tată”. Aceasta se concentra pe moartea fiului său, Beau Biden.

Biden a fost cel mai în vârstă om care a ocupat funcția de președinte al SUA. Starea sa de sănătate a fost o sursă de speculații pentru o mare parte a mandatului său.

Biden și consilierii săi de la Casa Albă s-au confruntat cu critici intense din partea democraților și republicanilor, pentru că ar fi ascuns amploarea problemelor sale.

În același an, Biden a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la prostată, conform sursei.

Fostul președinte va merge într-un turneu în numele cărții

Un purtător de cuvânt al fostului președinte american a declarat că Biden intenționează să facă un turneu în numele cărții. De asemenea, vrea și să ofere interviuri. În anunțul său video, Biden a spus că mulți oameni l-au întrebat ce mai face.

„Am petrecut mult timp cu familia mea. Mă confrunt cu un diagnostic de cancer, sunt tratat și merge foarte bine”, a spus el.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat, mi-au oferit sprijin și urări de bine. A însemnat enorm pentru mine și pentru Jill”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

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