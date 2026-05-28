Jill Biden recunoaște că s-a temut că Joe Biden a suferit un AVC în timpul dezbaterii din 2024

„Mi-a fost frică, pentru că nu-l mai văzusem niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici de atunci. Niciodată”, a declarat Jill Biden pentru CBS News într-un interviu care va fi difuzat duminică. CBS a publicat deja un fragment din interviu.

„Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus ea. „În timp ce mă uitam la el, m-am gândit: «Dumnezeule, are un accident vascular cerebral». Și m-a speriat de moarte”.

Recunoaștere după 2 ani

Comentariile ei au fost o recunoaștere directă, la aproape doi ani distanță, a ceea ce zeci de milioane de americani au urmărit în timp real: Biden, pe atunci în vârstă de 81 de ani și confruntându-se cu îngrijorări legate de vârsta și sănătatea sa, a avut o performanță dezastruoasă care i-a subminat candidatura pentru un al doilea mandat. Un Biden răgușit s-a împiedicat în mod repetat de cuvinte și expresii în timp ce oferea răspunsuri sinuoase la întrebări.

Interviul vine în timp ce Jill Biden se pregătește pentru începerea, pe 2 iunie, a unui turneu de promovare a cărții „View from the East Wing”, viitoarele sale memorii despre perioada petrecută la Casa Albă, potrivit CNN.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze interviul lui Jill Biden pentru CBS.

Într-un interviu acordat primăvara trecută la emisiunea „The View” de la ABC, Joe Biden a declarat că afirmațiile că s-a confruntat cu declin cognitiv în timpul mandatului său, inclusiv în „Original Sin”, o carte scrisă de Jake Tapper de la CNN și Alex Thompson de la Axios, au fost „greșite” și a spus că nu există „nimic care să susțină acest lucru”.

Jill Biden a intervenit și ea atunci în apărarea soțului ei în interviul acordat ABC, susținând că programul său ca președinte era „non-stop”.

„Cei care au scris acele cărți nu erau la Casa Albă cu noi și nu vedeau cât de mult muncea Joe în fiecare zi”, a spus ea. „Adică, el se trezea, lucra o zi întreagă, iar apoi noaptea… eu eram în pat, știți, citind cartea mea, iar el era încă la telefon, citind briefing-urile sale, lucrând cu personalul”.

Dezbaterea dezastruoasă, pusă atunci pe oboseală

Campania lui Biden – și Jill Biden – au depus eforturi mari pentru a da o notă pozitivă dezbaterii din 2024. Într-un eveniment post-dezbatere din acea seară, Jill Biden a spus: „Joe, ai făcut o treabă excelentă. Ai răspuns la fiecare întrebare. Știai toate faptele”.

Consilierii lui Biden au insistat că dezbaterea a fost o anomalie – o noapte proastă din partea unui președinte îmbătrânit, dar încă energic și competent.

Momentul retragerii

La scurt timp după dezbatere, Biden a călătorit în Carolina de Nord, unde a recunoscut că „nu mai este un tânăr. Nu mai merg la fel de ușor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel de lin ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte”.

Însă la sfârșitul lunii iulie – la mai puțin de patru săptămâni după dezbatere, iar Partidul Democrat era panicat de perspectiva unor alegeri dezastruoase – Biden s-a retras din cursa prezidențială din 2024 și și-a exprimat sprijinul pentru vicepreședinta sa, Kamala Harris.