„Când președintele Xi a vorbit foarte elegant despre Statele Unite ca fiind probabil o națiune în declin, se referea la pagubele enorme pe care le-am suferit în cei patru ani de somnoros Joe Biden și ai administrației Biden, iar în această privință, a avut 100% dreptate.

Țara noastră a suferit incomensurabil din cauza granițelor deschise, a taxelor mari, a modei transgender pentru toată lumea, a bărbaților în sporturile feminine, a DEI, a acordurilor comerciale oribile, a criminalității în creștere și a multor altora!

Președintele Xi nu se referea la ascensiunea incredibilă pe care Statele Unite au arătat-o ​​lumii în timpul celor 16 luni spectaculoase ale Administrației Trump, care include piețe bursiere și fonduri 401K la record, victoria militară și relația prosperă din Venezuela, decimarea militară a Iranului (va urma!) – cea mai puternică armată de pe Pământ de departe, din nou o putere economică, cu un record de 18 trilioane de dolari investiți în Statele Unite de către alții, cea mai bună piață a muncii din SUA din istorie, cu mai mulți oameni care lucrează în Statele Unite chiar acum decât oricând, încetarea distrugerii țării de către DEI și atât de multe alte lucruri pe care ar fi imposibil să le enumăr cu ușurință.

De fapt, președintele Xi m-a felicitat pentru atâtea succese extraordinare într-o perioadă atât de scurtă de timp.

Acum doi ani, eram, de fapt, o națiune în declin.

În această privință, sunt întru totul de acord cu președintele Xi! Dar acum, Statele Unite sunt cea mai tare națiune din lume și, sperăm, relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a spus Donald Trump.

Președintele american Donald Trump efectuează o vizită oficială de trei zile la Beijing, în perioada 13-15 mai 2026, având întâlniri de maximă importanță globală cu omologul său chinez, Xi Jinping .

Aceasta este cea de-a șaptea întâlnire directă dintre cei doi lideri.

Discuțiile vizează recalibrarea relațiilor economice și de securitate dintre Statele Unite și China.

Prima zi a vizitei oficiale s-a încheiat cu un banchet festiv fastuos oferit de președintele chinez. Cei doi lideri au efectuat o plimbare simbolică prin Templul Cerului din Bejing. Locul este recunoscut istoric ca fiind templul preferat al fostului diplomat Henry Kissinger.

Trump și Xi au convenit asupra necesității de a asigura stabilitatea și securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, a declarat joi președintele american Donald Trump pentru Fox News, mișcare reprezentând prima achiziție de avioane comerciale americane făcută de Beijing în aproape un deceniu.

Xi Jinping a transmis un avertisment ferm, subliniind că gestionarea necorespunzătoare a problemei Taiwanului poate duce la un conflict direct. El a menționat riscul de a cădea în „capcana lui Tucidide”.

În paralel cu desfășurarea acestui summit, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va face o vizită în China în viitorul apropiat, mutarea subliniind dinamica geopolitică intensă din regiune.