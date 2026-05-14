Prima pagină » Știrile zilei » Donald Trump se laudă singur în timpul vizitei la Xi. Cum a ajuns să-i dea dreptate liderului chinez care a spus că SUA este o „națiune în declin”

Donald Trump se laudă singur în timpul vizitei la Xi. Cum a ajuns să-i dea dreptate liderului chinez care a spus că SUA este o „națiune în declin”

Președintele SUA, Donald Trump, a postat un mesaj pe Truth Social în care a încercat să explice semnificația vorbelor adresate de președintele Chinei.
Donald Trump se laudă singur în timpul vizitei la Xi. Cum a ajuns să-i dea dreptate liderului chinez care a spus că SUA este o
Sorina Matei
15 mai 2026, 00:58, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Când președintele Xi a vorbit foarte elegant despre Statele Unite ca fiind probabil o națiune în declin, se referea la pagubele enorme pe care le-am suferit în cei patru ani de somnoros Joe Biden și ai administrației Biden, iar în această privință, a avut 100% dreptate.

Țara noastră a suferit incomensurabil din cauza granițelor deschise, a taxelor mari, a modei transgender pentru toată lumea, a bărbaților în sporturile feminine, a DEI, a acordurilor comerciale oribile, a criminalității în creștere și a multor altora! 

Președintele Xi nu se referea la ascensiunea incredibilă pe care Statele Unite au arătat-o ​​lumii în timpul celor 16 luni spectaculoase ale Administrației Trump, care include piețe bursiere și fonduri 401K la record, victoria militară și relația prosperă din Venezuela, decimarea militară a Iranului (va urma!) – cea mai puternică armată de pe Pământ de departe, din nou o putere economică, cu un record de 18 trilioane de dolari investiți în Statele Unite de către alții, cea mai bună piață a muncii din SUA din istorie, cu mai mulți oameni care lucrează în Statele Unite chiar acum decât oricând, încetarea distrugerii țării de către DEI și atât de multe alte lucruri pe care ar fi imposibil să le enumăr cu ușurință.

De fapt, președintele Xi m-a felicitat pentru atâtea succese extraordinare într-o perioadă atât de scurtă de timp.

Acum doi ani, eram, de fapt, o națiune în declin.

În această privință, sunt întru totul de acord cu președintele Xi! Dar acum, Statele Unite sunt cea mai tare națiune din lume și, sperăm, relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a spus Donald Trump.

Foto Casa Albă

Președintele american Donald Trump efectuează o vizită oficială de trei zile la Beijing, în perioada 13-15 mai 2026, având întâlniri de maximă importanță globală cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Aceasta este cea de-a șaptea întâlnire directă dintre cei doi lideri.

Discuțiile vizează recalibrarea relațiilor economice și de securitate dintre Statele Unite și China.

Prima zi a vizitei oficiale s-a încheiat cu un banchet festiv fastuos oferit de președintele chinez. Cei doi lideri au efectuat o plimbare simbolică prin Templul Cerului din Bejing. Locul este recunoscut istoric ca fiind templul preferat al fostului diplomat Henry Kissinger.

Foto Casa Albă

Trump și Xi au convenit asupra necesității de a asigura stabilitatea și securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, a declarat joi președintele american Donald Trump pentru Fox News, mișcare reprezentând prima achiziție de avioane comerciale americane făcută de Beijing în aproape un deceniu.

Xi Jinping a transmis un avertisment ferm, subliniind că gestionarea necorespunzătoare a problemei Taiwanului poate duce la un conflict direct. El a menționat riscul de a cădea în „capcana lui Tucidide”.

În paralel cu desfășurarea acestui summit, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va face o vizită în China în viitorul apropiat, mutarea subliniind dinamica geopolitică intensă din regiune.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”
Gandul
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Traian Băsescu a numit „liberalul pursânge” potrivit să fie premier PNL în viitorul Guvern: „Predoiu nu este soluția minune”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia