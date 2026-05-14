Vizita lui Trump în China: Discuțiile cu Xi Jinping, despre cooperarea economică și Strâmtoarea Ormuz / Trump îl invită pe liderul chinez să viziteze Casa Albă

Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping au avut, joi, prima zi de discuții, cu ocazia vizitei oficiale a liderului de la Casa Albă la Beijing.

Casa Albă a prezentat într-o notă pozitivă discuțiile dintre cei doi, iar Iranul a fost subiectul central abordat.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, în urma discuțiilor, „cele două părți au convenit că Strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă pentru a susține fluxul liber de energie”, scrie CNN.

Pe de altă parte, președintele chinez „a exprimat, de asemenea, clar opoziția Chinei față de militarizarea strâmtorii și orice efort de a percepe o taxă pentru utilizarea acesteia, și și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de strâmtoare în viitor”, a mai spus oficialul pentru sursa citată.

Discuțiile dintre Trump și Xi Jinping au vizat și cooperarea economică, iar detaliile privind acordurile comerciale preconizate urmează să fie dezvăluite, mai scrie CNN. Și fentanilul a fost, de asemenea, un subiect al discuțiilor, potrivit oficialului de la Casa Albă.

Trump îl invită pe Xi Jinping să viziteze Casa Albă în septembrie

În cadrul unui scurt discurs rostit joi la banchetul de stat găzduit de Xi Jinping la Beijing, Trump a calificat discuțiile drept „extrem de pozitive și productive”.

De asemenea, Trump o lansat o invitație adresată președintelui chinez și soției sale, Peng Liyuan, de a vizita Casa Albă în luna septembrie.

„Așteptăm cu nerăbdare acest moment (vizita lui Xi Jinping în SUA – n.r.). Iar acum aș dori să ridic paharul și să închin un toast în cinstea legăturilor strânse și durabile dintre poporul american și cel chinez”, a spus Trump în încheierea discursului său.

Vizita de stat a lui Donald Trump în China are loc în perioada 13-15 mai.