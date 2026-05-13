CNN: CIA ar fi implicată în asasinate ţintite împotriva cartelurilor

Potrivit postului american, una dintre operaţiuni l-ar fi vizat pe Francisco Beltran, cunoscut drept „El Payin”, presupus membru de nivel mediu al cartelului Sinaloa. Acesta a fost ucis pe 28 martie, împreună cu şoferul său, după ce maşina în care se aflau a explodat în plină zi pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din Mexic, în apropierea capitalei.

Autorităţile mexicane au păstrat discreţia asupra cazului, însă procurorul general al statului Mexic a declarat pentru CNN că un dispozitiv exploziv fusese ascuns în interiorul vehiculului. Mai multe surse citate de televiziunea americană susţin că atacul a fost o asasinare ţintită, facilitată de ofiţeri ai CIA.

Ground Branch, implicată în operaţiuni letale

Operaţiunea ar face parte dintr-o campanie mai amplă, neraportată anterior, condusă de Ground Branch, o unitate paramilitară secretă a CIA, cu scopul de a destructura reţelele cartelurilor. Sursele CNN afirmă că, începând de anul trecut, agenţi americani au participat direct la atacuri mortale asupra unor membri ai cartelurilor, în special asupra unor ţinte de nivel mediu.

„Letalitatea operaţiunilor lor a crescut considerabil”, a declarat pentru CNN o persoană informată despre aceste acţiuni.

Implicarea CIA ar fi variat de la furnizarea de informaţii şi sprijin operaţional până la participarea directă la operaţiuni de asasinare, potrivit aceloraşi surse.

Strategia ar urmări nu doar eliminarea liderilor de la vârful cartelurilor, ci şi lovirea unor membri de rang inferior, consideraţi esenţiali pentru funcţionarea reţelelor de trafic. Surse actuale şi foste din domeniul securităţii naţionale americane au comparat abordarea cu operaţiuni antiteroriste desfăşurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni.

Aceste acţiuni ar putea ridica probleme juridice în Mexic, unde agenţii străini nu pot participa la operaţiuni de aplicare a legii fără aprobarea expresă a guvernului federal. Una dintre sursele citate de CNN a afirmat că nu este clar dacă toate misiunile au fost coordonate cu autorităţile mexicane.

Campania s-ar fi intensificat după ce administraţia Trump a desemnat mai multe carteluri mexicane drept organizaţii teroriste străine şi a extins atribuţiile CIA pentru acţiuni letale şi operaţiuni clandestine în America Latină. Preşedintele Donald Trump a sugerat recent că o „forţă terestră” este deja activă împotriva traficanţilor, fără a oferi detalii.

Prezenţă CIA dezvăluită după accidentul din Chihuahua

Primele indicii publice privind prezenţa CIA în Mexic au apărut recent, după ce doi oficiali ai ambasadei SUA, identificaţi de surse CNN drept agenţi CIA, au murit într-un accident rutier în statul Chihuahua. Cu câteva ore înainte, aceştia şi alţi doi agenţi ar fi participat la o razie asupra unui laborator de metamfetamină, alături de autorităţi locale mexicane. Guvernul federal mexican a precizat ulterior că nu autorizase prezenţa lor acolo.