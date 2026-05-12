Festivalul de la Cannes a început cu politică și scandal / Discursuri despre Gaza și momente pline de emoție

Cu covorul roșu întins, blitzurile pornite și industria filmului adunată din nou pe Riviera franceză, a 79-a ediție a Festivalul de Film de la Cannes a debutat marți într-o atmosferă care a amestecat glamour-ul clasic de la Cannes cu discursuri politice, reveniri controversate și momente încărcate de emoție, potrivit AP.

Primele ore ale festivalului au arătat deja că ediția din acest an nu va fi doar despre cinema, ci și despre lumea care îl înconjoară.

Timp de 12 zile, până pe 23 mai, Cannes va găzdui premiere, competiții și unele dintre cele mai urmărite apariții ale anului în cinematografie.

Dar încă din prima zi, festivalul a oferit suficiente momente pentru a domina titlurile internaționale.

Peter Jackson, surprins cu un Palme d’Or onorific: „Nu sunt genul de persoană care primește așa ceva”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost omagiul adus regizorului neozeelandez Peter Jackson, creatorul trilogiei The Lord of the Rings, care a primit un Palme d’Or onorific pentru întreaga carieră.

Premiul i-a fost înmânat de Elijah Wood, actorul care l-a interpretat pe Frodo în celebra trilogie.

Vizibil emoționat, Jackson a glumit în stilul său caracteristic: „N-am înțeles niciodată de ce primesc un Palme d’Or. Nu sunt genul de persoană care primește un Palme d’Or.”

Momentul s-a transformat rapid într-o scenă memorabilă când sala i-a oferit o serenadă pe Get Back, un omagiu discret la documentarul său despre The Beatles.

Jane Fonda, mesaj puternic la 88 de ani: „Cinemaul a fost mereu un act de rezistență”

Deschiderea oficială a festivalului a fost făcută de două legende ale cinematografiei: Jane Fonda, la 88 de ani, și actrița Gong Li.

Fonda a oferit unul dintre primele momente puternic aplaudate ale serii.

„Cinematografia a fost întotdeauna un act de rezistență”, a spus actrița, într-o declarație care a dat tonul politic al ediției din acest an.

Gaza pe scena Cannes. Juriul a transformat prezentarea într-un manifest

Dacă cineva se aștepta ca prima zi să fie dominată exclusiv de modă și premiere, ei bine, lucrurile nu au stat așa.

Scenaristul scoțian Paul Laverty, colaborator apropiat al lui Ken Loach, a vorbit deschis despre conflictul din Gaza, folosind cuvântul „genocid” și criticând dur industria de la Hollywood.

„Rușine celor de la Hollywood care fac asta”, a spus Laverty, referindu-se la actori precum Susan Sarandon, Javier Bardem și Mark Ruffalo, despre care a spus că au fost marginalizați pentru pozițiile lor publice.

„Arta și politica nu sunt în conflict”

Președintele juriului, regizorul sud-coreean Park Chan-wook, autorul Oldboy, a susținut că „arta și politica nu sunt concepte care se află în conflict”.

Alături de el, în juriu se află nume grele precum Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga și Demi Moore.

James Franco, apariția-surpriză care a împărțit festivalul

Una dintre cele mai comentate apariții de pe covorul roșu a fost cea a actorului James Franco.

Actorul american, care în ultimii ani a fost implicat în scandaluri și procese privind acuzații de comportament sexual nepotrivit, a apărut neașteptat la ceremonia de deschidere, stârnind imediat reacții împărțite în presa internațională.

Cannes are deja reputația de a readuce în prim-plan figuri controversate – așa cum s-a întâmplat anterior cu Johnny Depp.

Guillermo del Toro readuce „Labirintul lui Pan” într-o lume care seamănă tot mai mult cu filmul

Într-unul dintre cele mai apreciate momente cinefile ale primei zile, regizorul mexican Guillermo del Toro a revenit la Cannes pentru proiecția restaurată 4K a filmului său cult, Pan’s Labyrinth.

La aproape două decenii de la premiera originală, del Toro a spus că filmul despre fascism, rezistență și imaginație pare astăzi mai actual decât atunci când a fost făcut.

„Din păcate, trăim vremuri care fac acest film mai relevant ca niciodată”, a spus cineastul.

Dacă prima zi este un indiciu, ediția din acest an a Festivalului de la Cannes promite să fie la fel de mult despre cinema, cât despre războaie, ideologie, libertate artistică și felul în care cultura răspunde unei lumi tot mai tensionate.