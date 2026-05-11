Țara care a comis cea mai mare eroare de politică monetară: ambiția i-a determinat să tipărească bani în mod necontrolat pentru a finanța războaie

Ascensiunea Imperiului Mongol a fost unul dintre cele mai importante evenimente din istoria omenirii. În vastele stepe eurasiatice, mii de triburi de călăreți trăiau prinse într-un cerc vicios de război, sânge și devastare care a durat secole. În aceste câmpii din Asia Centrală nu existau mari resurse, ci doar strictul necesar pentru supraviețuire. Nu existau orașe, nimeni nu aparținea unui loc anume, se trăia pe spatele calului, iar singura lege și singura cale de a supraviețui era forța, notează El Economista.

În acest context, un om pe nume Temujin, care a pornit singur și exilat din propriul clan încă din adolescență, a reușit, după decenii de lupte, să unească toate triburile și să se ridice ca Ginghis Han („cel care conduce totul sub cer”). Conducând hoardele nomade, a cucerit mare parte din China și întreaga Persie, precum și teritorii vaste din stepă.

Fiii săi au guvernat un imperiu care se întindea de la coastele Coreei până în Rusia și Ucraina și de la Bagdad și actualul Ormuz până în Siberia. În apogeu, au pornit spre cucerirea Europei și, după ce i-au învins pe polonezi, unguri și duci germani, doar moartea „regelui regilor” i-a împiedicat să-și atingă obiectivul.

A fost cel mai mare imperiu pe care lumea îl cunoscuse până atunci și al doilea ca întindere din istorie, depășit doar de Imperiul Britanic. Cum a putut cădea un asemenea imperiu?

Răspunsul este că nu a fost învins de sabie, ci de o simplă bucată de hârtie.

Mongolii, care au învins aproape toți adversarii, au colapsat dintr-o serie de motive, însă totul indică faptul că un factor decisiv a fost ambiția economică legată de o invenție chineză pe care au dus-o la extrem: moneda de hârtie. Adică ceea ce astăzi numim bancnote și care, la acea vreme, era de neimaginat în mare parte a lumii.

Marea rută comercială

Totul a început când Imperiul Mongol se afla la apogeu. Existau zeci de regate independente (ilhanate), dar toate îi erau supuse lui Kublai Han, marele lider care conducea lumea din China. Nepotul lui Temujin a înțeles că mongolii deveniseră stăpânii Drumului Mătăsii, cea mai importantă rută comercială din istoria omenirii, care lega industria chineză de piețele occidentale.

Cu un singur conducător asupra întregii rute, comerțul a înflorit ca niciodată, iar Drumul Mătăsii a intrat în epoca sa de aur, cunoscută drept Pax Mongolica. În această perioadă de siguranță și prosperitate, Europa descoperă Asia, iar un călător precum Marco Polo vizitează China și petrece ani în curtea Marelui Han Kublai.

Unul dintre marile avantaje care le-au permis mongolilor să treacă de la statutul de stăpâni tribali ai stepei la cucerirea lumii a fost capacitatea lor de a identifica și valorifica inovațiile popoarelor cucerite. De aceea, când au ajuns în China, au fost fascinați de o invenție care exista de secole, dar care nu se răspândise aproape deloc în restul lumii: moneda de hârtie.

Există dovezi că în China, încă din secolul al VII-lea, se foloseau „jiaozi”, un fel de titluri de plată care funcționau în practică drept bani fără valoare intrinsecă în aur, argint sau cupru. La început erau utilizate rar, dar în timpul dinastiei Song, unul dintre regatele cucerite ulterior de mongoli, sistemul a fost instituționalizat.

Comercianții locali au descoperit că era mult mai util să transporte aceste hârtii decât să călătorească cu aur, argint și cupru. Statul a înțeles riscurile de a lăsa acest sistem în mâini private și a decis că doar guvernul poate emite această monedă. În teorie, valoarea ei era echivalentă cu metalele prețioase, însă tentația de a tipări mai mult în momente de nevoie a dus la apariția inflației.

Utilizarea obligatorie a bancnotelor

După secole de utilizare, sistemul funcționa, cu suișuri și coborâșuri. În plus, nu era obligatoriu, oamenii puteau folosi în continuare monede și lingouri. Bancnotele erau mai degrabă o soluție comodă pentru comerțul la distanță.

Însă mongolii au fost fascinați de ideea de a crea bogăție bazată doar pe voință și încredere. Kublai Han, confruntat cu cheltuieli tot mai mari pentru războaie, a decis să transforme această idee într-un sistem central. A lansat „chao”, o monedă unică pe bază de hârtie, obligatorie în întreg imperiul.

Toate tranzacțiile comerciale, plățile oficiale și taxele trebuiau realizate în această monedă. Orice comerciant care refuza era pedepsit, uneori chiar cu moartea. Deși metalele continuau să circule în mediul rural, dominația bancnotelor era totală în economie.

Falsul sprijin în aur, argint și cupru

Teoretic, valoarea era legată de metale prețioase, însă în realitate era stabilită de stat. Nu exista convertibilitate liberă. Sistemul funcționa pentru că toți primeau salariile în hârtie și o foloseau în schimburi.

Marco Polo descria fascinat acest sistem, subliniind că toate plățile se făceau în hârtie și că nimeni nu putea folosi altă monedă. El observa că Marele Han putea crea oricât „bani” dorea.

În practică, statul putea tipări peste valoarea reală fără consecințe imediate. Cheltuielile erau uriașe, iar tentația de a emite bani a crescut constant. Deși inițial sistemul a stimulat comerțul, o criză latentă începea să se contureze.

Criza din Persia

Ideea s-a răspândit rapid în întreg imperiul. Gaykhatu, conducătorul Ilhanatului Persiei, confruntat cu cheltuieli mari și o criză agravată de o epidemie, a decis să adopte sistemul chinezesc.

A ordonat tipărirea masivă de bancnote și a interzis utilizarea aurului și argintului. Cei care refuzau erau executați. Astfel, întreaga populație a fost obligată să folosească moneda de hârtie.

Rezultatul a fost devastator și imediat. În acel moment, lumea a înțeles că un astfel de sistem se bazează pe încredere. Un mecanism fără rezerve în metale prețioase, impus peste noapte și susținut doar de teama de moarte, a fost pus sub semnul întrebării chiar din clipa în care a fost decretat. Populația și comercianții au refuzat să își schimbe aurul și argintul valoros pe hârtie, interpretând măsura ca pe o confiscare.

Pentru a evita pedeapsa capitală, supușii Ilhanatului au ales să își abandoneze activitățile. Oamenii au ascuns tot ce avea valoare, și-au închis prăvăliile, au încetat să mai vândă și au revenit la troc, întorcându-se cu sute de ani în urmă în doar câteva zile. Activitatea economică a încetat aproape complet. În doar câteva luni, după zile întregi de represiune și condamnări, Ilhanatul a fost nevoit să renunțe la experimentul monetar. Decizia a fost forțată și de apariția unei rezistențe organizate și a riscului unei revolte.

La doar un an distanță, într-un climat tensionat și încă marcat de devastare economică, elita conducătoare și-a pierdut încrederea în Gaykhatu și s-a ridicat împotriva lui. După ce i-au ocupat palatul, l-au strangulat cu coarda unui arc pentru a evita vărsarea de sânge în curte, conform tradiției mongole. Există mai multe versiuni despre motivele revoltei, însă toate includ moneda de hârtie ca factor important, iar mulți autori consideră că „bancnotele chinezești” și criza generată de acestea au declanșat conflictul.

Eșecuri în Japonia și Vietnam

Între timp, în China, deși moneda „chao” fusese introdusă și inițial avusese succes, situația a început să se deterioreze. Mongolii își bazau puterea pe expansiune, iar țintele erau clare: Japonia și sud-estul Asiei. Kublai a lansat campanii de o amploare logistică fără precedent. În cazul Japoniei, a încercat de două ori o invazie navală, ceea ce a implicat costuri uriașe pentru provizii și, mai ales, pentru construirea unei flote capabile de o astfel de operațiune.

Ambele expediții au fost distruse de furtuni și taifunuri din Pacific. Japonezii au considerat că au fost salvați de zei, care au trimis un „kamikaze”, adică „vânt divin”. În cel de-Al Doilea Război Mondial, acest mit avea să inspire piloții sinucigași japonezi. La fel ca furtunile care i-au oprit pe mongoli, sacrificiul lor era văzut ca un element supranatural salvator.

În sud-estul Asiei, campaniile nu au avut rezultate mai bune. Deși au existat succese inițiale, trimiterea cavaleriei din stepă în jungla din Vietnam sau Thailanda s-a transformat într-un coșmar logistic și militar, comparabil cu experiența trupelor americane din secolul XX. Rezultatul a fost că aceste incursiuni nu au adus beneficii reale.

Cercul vicios al emisiunii monetare

Aceste cheltuieli uriașe, alături de proiectele grandioase și o administrație extrem de costisitoare, au dus la o emisiune excesivă de monedă. Dacă inițial situația a fost ținută sub control, după moartea lui Kublai lucrurile au degenerat rapid. Succesorii săi au avut domnii scurte și instabile, marcate de conflicte interne, corupție și haos financiar.

S-a creat un cerc vicios: se emitea monedă pentru a acoperi cheltuieli prea mari, prețurile creșteau, foametea se extindea, iar pentru a compensa se tipăreau și mai mulți bani. În scurt timp, inflația a împins populația spre sărăcie generalizată.

În final, o serie de dezastre naturale variate au transformat nemulțumirea generală într-un conflict deschis. Fluviul Galben a ieșit din matcă, provocând inundații masive, distrugând orașe întregi și generând valuri de refugiați, dar și foamete. Taifunurile și furtunile au afectat comerțul și agricultura de coastă. În nord, secete severe au devastat țara, iar ulterior dăunătorii au distrus culturile.

Dinastia Ming

Această succesiune de dezastre a lovit o economie deja în criză și lipsită de resurse. În acest context apare Zhu, un tânăr orfan abandonat de părinți la o mănăstire pentru a scăpa de foamete. Acest om, aparent nesemnificativ, s-a alăturat rebeliunii împotriva mongolilor și a schimbat cursul istoriei.

În acel moment, moneda de hârtie își pierduse complet credibilitatea, iar impunerea ei era percepută ca un jaf. Inflația și revenirea la troc au determinat numeroși țărani sărăciți să se alăture revoltei cunoscute sub numele de Rebeliunea Turbanelor Roșii.

Zhu a obținut succese importante și a urcat rapid în ierarhia rebelilor, devenind liderul acestora. După ce a învins mongolii slăbiți și afectați de colaps economic, a devenit împăratul Chinei și a fondat dinastia Ming, care avea să dureze peste două secole.

Moneda de hârtie nu a fost singurul factor. Chinezii i-au perceput mereu pe mongoli ca invadatori și au fost excluși sistematic din funcțiile de putere, ceea ce a generat resentimente. Mongolii au modificat și sistemul meritocratic bazat pe examene, limitând accesul populației locale în favoarea elitelor străine. În plus, modelul lor politic și economic, bazat pe cucerire, a devenit nesustenabil după eșecurile militare.

Renunțarea la banii de hârtie

Totuși, unul dintre factorii structurali decisivi a fost criza economică provocată de cheltuieli, dezastre naturale și, mai ales, de utilizarea excesivă a monedei de hârtie. Dovada este că una dintre primele măsuri ale dinastiei Ming a fost renunțarea la bancnote și revenirea la aur și argint. Moneda de hârtie nu a mai fost utilizată până în secolul XX.

Acesta a fost unul dintre cele mai mari experimente monetare din istorie și, totodată, unul dintre cele mai mari eșecuri. Impactul său a fost atât de puternic încât puțini au mai încercat ulterior un astfel de sistem. Abia în secolul al XVII-lea, Suedia a făcut un experiment similar, care a eșuat și el din cauza emisiunii excesive.

Ulterior, Banca Angliei a introdus bancnote cu un oarecare succes, însă acestea aveau acoperire în metale prețioase. Pentru a ajunge la un sistem dominat de hârtie, precum cel imaginat de Kublai, a fost nevoie să se aștepte până în secolul al XIX-lea și apariția etalonului aur.

În ceea ce privește Imperiul Mongol, căderea Chinei a dus la fragmentarea sa. Deși regatele erau deja aproape autonome, toate recunoșteau autoritatea conducătorilor din Orient. Odată cu dispariția acesteia, fiecare a început să își urmeze propriul drum, iar conflictele între hanate au devenit la fel de frecvente ca cele cu dușmanii externi.

Totuși, moștenitorii acestui vast imperiu nu și-au spus ultimul cuvânt. Popoare ale stepei, precum otomanii, au construit un imperiu care a durat până în secolul XX și a dat naștere Turciei moderne. De asemenea, Imperiul Mogul din India, care revendica descendența din Ginghis Han, a devenit o mare putere și a lăsat în urmă monumente precum Taj Mahal. Cu toate acestea, visul unui imperiu mongol unificat sub un singur conducător a murit în China, sufocat de inflație și haos.