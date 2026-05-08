Găurile negre ale statului: companiile publice care au pierdut sute de milioane de lei într-un singur an

CFR SA, cea mai mare pierdere raportată

Cea mai mare pierdere brută a fost raportată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, cu un rezultat negativ de 417,3 milioane lei. Compania administrează infrastructura feroviară publică, un domeniu strategic, dar afectat de ani de subfinanțare, investiții întârziate și costuri mari de întreținere.

Pe locul al doilea se află Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu o pierdere brută de 400,9 milioane lei. Compania activează în domeniul energiei, un sector în care costurile de producție, prețurile reglementate, investițiile necesare și presiunile pieței pot influența puternic rezultatele financiare.

A treia cea mai mare pierdere este raportată de Compania Națională Unifarm SA, cu un rezultat negativ de 354,2 milioane lei. Unifarm apare astfel printre cele mai problematice companii publice analizate în raport, în condițiile în care pierderea sa depășește pragul de 350 de milioane de lei.

Pe poziția a patra se află Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA, cu o pierdere brută de 320,8 milioane lei. Compania este una dintre cele mai cunoscute entități de stat aflate de ani de zile în dificultate, într-un sector afectat de concurență, datorii istorice și probleme de restructurare.

Termoenergetica și Metrorex, pierderi mari în servicii publice esențiale

Lista continuă cu Compania Municipală Termoenergetica București SA, care a raportat o pierdere de 198,5 milioane lei. Compania are un rol esențial în furnizarea agentului termic în Capitală, dar funcționează într-un sistem marcat de infrastructură veche, pierderi în rețea și dependență de sprijin public.

Metrorex SA apare, de asemenea, în topul pierderilor, cu un rezultat negativ de 181,1 milioane lei. Operatorul metroului bucureștean furnizează un serviciu public critic pentru transportul urban, dar costurile mari de funcționare și politica tarifară pot pune presiune pe rezultatele financiare.

O altă companie aflată pe lista pierderilor majore este Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA, cu o pierdere brută de 152,3 milioane lei. Compania activează într-un sector cu dificultăți structurale, legate de tranziția energetică, costuri ridicate și nevoia de restructurare.

Topul companiilor de stat cu pierderi de peste 100 milioane

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA 417,3 milioane lei

Societatea Electrocentrale Craiova SA 400,9 milioane lei

Compania Națională Unifarm SA 354,2 milioane lei

CFR Marfă SA 320,8 milioane lei

Compania Municipală Termoenergetica București SA 198,5 milioane lei

Metrorex SA 181,1 milioane lei

Complexul Energetic Valea Jiului SA 152,3 milioane lei

Raportul arată că pierderile acestor companii trebuie analizate în contextul rolului lor economic și social. Multe dintre ele nu funcționează ca firme obișnuite de piață, ci furnizează servicii publice esențiale: transport feroviar, transport urban, energie termică, infrastructură sau servicii strategice. Totuși, pierderile mari ridică întrebări despre eficiența managementului, sustenabilitatea financiară și modul în care sunt folosite resursele publice.

Problema este cu atât mai importantă cu cât sectorul companiilor de stat este foarte extins. Raportul a analizat o listă de 1.735 de companii aflate în subordinea statului sau a autorităților locale, cu capital majoritar sau integral public. Dintre acestea, 1.421 erau active, iar 314 erau inactive, fiind în faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate.

Există și companii de stat profitabile

În contrast cu firmele aflate pe pierdere, raportul menționează și companii de stat care au avut rezultate financiare pozitive în 2024. Printre acestea se numără Hidroelectrica, Romgaz, Compania Națională Aeroporturi București, Transelectrica, Transgaz, Imprimeria Națională, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională de Investiții, Loteria Română și Registrul Auto Român.

Această diferență arată că sectorul public economic nu poate fi tratat uniform. Există companii de stat care generează profit și venituri importante, dar și companii care produc pierderi mari, uneori în domenii unde serviciul public este esențial și costurile nu pot fi acoperite integral din piață.

Raportul atrage atenția asupra nevoii de monitorizare mai strictă a companiilor de stat, în special a celor care înregistrează pierderi recurente sau care depind de subvenții. Fără indicatori clari de performanță, planuri de redresare și responsabilitate managerială, pierderile pot continua să fie acoperite din bani publici, fără o îmbunătățire reală a serviciilor furnizate.

Raportul, realizat în cursul anului 2025 pe baza celor mai recente date oficiale disponibile, aferente în principal anului 2024, analizează administrația publică centrală, administrația locală și companiile de stat. Datele utilizate provin din surse oficiale, în principal de la Ministerul Finanțelor, și au fost prelucrate cu sprijinul Băncii Mondiale.