Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan spune că proasta gestionare a companiilor de stat înseamnă prăduirea banului public

Premierul Ilie Bolojan, aflat în direct în direct în cadrul emisiunii „Probleme la zi” la Radio România Actualități, a declarat că este nevoie de o îmbunătățire a companiilor de stat și afirmă că proasta lor gestionare înseamnă „prăduirea banului public”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
17 apr. 2026, 14:19, Economic

„Dacă vrem să ne fie mai bine, companiile de stat, de exemplu, trebuie guvernate mai bine. Și modul de a gestiona, de a îmbunătăți companiile de stat a fost o discuție în fiecare etapă a guvernării, cum îmbunătățim lucrurile, cum putem schimba lucrurile, cum putem face ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că orice companie – care are niște pierderi enorme, care nu sunt corectate – înseamnă prăduirea indirectă banului public”, a declarat Ilie Bolojan. 

Întrebat cine va deconta pierderile companiei CFR Marfă, care urmează să intre în procedură de faliment de la 31 mai, Ilie Bolojan a declarat:

Pierderile de la CFR Marfă parte sunt de la bugetul de stat, sunt restanțe la buget de stat, parte au fost diferite subvenții care au fost oferite. Și toate aceste companii, de exemplu, care merg pe pierdere, sunt subvenționate. Gândiți-vă că doar pierderile la Combinatul Oltenia au fost anul trecut de 200 de milioane de euro, de un miliard de lei”, a declarat Bolojan. 

Întrebat legat de ce se va schimba din punct de vedere financiar sau al calității serviciilor odată ce compania Carpatica Feroviar va prelua serviciile CFR Marfă, premierul a declarat:

În mod evident, constatându-se că o companie nu poate fi salvată, dar domeniul ei de activitate este unul strategic, soluția pe care se adoptă în astfel de situații, nu doar în România, este ca această companie intră într-o formă de insolvență sau de faliment controlat și o altă companie ia locul. Dar dacă nu îmbunătățim lucrurile, dacă nu schimbăm metehnele vechi, n-am făcut nimic”, a declarat Ilie Bolojan. 

În cadrul interviului premierul a precizat că el nu alege să arunce „anateme” asupra partidelor.

„Eu nu arunc anateme pe partide și vreau să spun deschis aici că tot ce am spus legate de problemele pe care le avem nu se referă la partide în general. Am oameni din toate partidele pe care îi respect, consilieri locali, consilieri, județeni, parlamentari, oameni din executive, ci se referă la oameni care induc decizii în partide, care, în mod cert, au acest tip de argumente pe care le folosesc sau de motivații pe față sau ascunse”, a declarat Bolojan. 

 

