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Lia Olguța Vasilescu, despre legea salarizării unitare: Creșterile vor fi eșalonate până în 2031. Nu îmi convine să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primărie

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu (PSD) a criticat noua lege a salarizării unitare, avertizând asupra presiunilor financiare impuse de actul normativ, chiar dacă creștere de salariu prevăzute vor fi eșalonate până în 2031.
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Radu Mocanu
03 iun. 2026, 16:33, Politic
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„Din câte am înțeles, vor fi eșalonate până în 2031”, a spus lidera PSD într-o conferință de presă, referindu-se la calendarul de aplicare a noii legi . 

Anomaliile legii

Referitor la situația veniturilor din administrație, primarul Craiovei a afirmat: „Având în vedere că în administrația publică centrală nu a existat deloc această frână care a existat în administrația publică locală, în Ministere, să știți că aproape jumătate din funcționari trec peste salariul ministrului. Adică trebuie să fim foarte atenți la toate discuțiile care au loc în spațiul public și să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dă și anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă în condițiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situația în care și portarul depășește ministrul într-un minister”. 

Presiunea adupra administrației publice

În plus, edilul a atras atenția asupra presiunii financiare la care va fi supusă Primăria Craiova pentru respectarea noii grile de salarizate și a subliniat contrastul dintre prevederile actului normativ și măsurile de austeritate ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. 

„Mie nu-mi convine ca primar ca să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova. În condițiile în care, până acum, ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua, nu? Că toată lumea trebuie să strângă cureaua, că în administrația publică locală lefurile sunt deja foarte mari. Pe această lege, trebuie să găsim o sursă de finanțare de peste 2 milioane de euro, încât să putem să acoperim aceste creșteri”, a declarat Olguța Vasilescu. 

Va trece legea?

Întrebată dacă legea va trece de parlament în forma actuala, lidera PSD a afirmat: „Nu cred că va trece așa cum este în forma ei acum. Cred că trebuie discutată. Sunt câteva lacune care trebuiesc corectate. Inclusiv noi am venit astăzi cu două amendamente. Este foarte posibil să se țină cont de ele. Și în aceste condiții am putea să ne gândim și noi la o variantă de a fi votată legea”. 

Sursa video: Digi 24

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