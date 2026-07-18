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Un lider PSD atacă vehement AUR: Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria. Resping ferm orice colaborare cu AUR

Prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a declarat că se opune ferm oricărei formule de guvernare care ar include Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), susținând că acest lucru ar afecta România pe mai multe paliere, cerând o menținere a izolării partidului condus de George Simion.
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Radu Mocanu
18 iul. 2026, 14:53, Politic
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Victor Negrescu a respins categoric orice colaborarea cu partidul Alianța pentru Unirea Românilor, lansând în același timp și un atac la adresa formațiunii. 

„Dacă tot spuneți că sunt unul dintre liderii Partidului Social Democrat, eu personal resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR”, a declarat Negrescu, sâmbătă, la Digi24. 

„Modelul Ungaria” în România

Printre aspectele care ar putea suferi sub un guvern care include AUR, liderul PSD a enumerat o răcirea a relației cu Bruxellesul și atacuri la adresa drepturilor civile. 

„Pentru mine AUR la guvernare înseamnă așa: Modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele”, a spus Negrescu. 

Oficialul a criticat și PNL și USR pentru propunerea includerii AUR la guvernare alături de PSD. 

„Își permit acești oameni politici să spună băgați un pic AUR la guvernare”, a declarat europarlamentarul.  

„Susțin izolarea AUR”

Legat de colaborările PSD cu AUR privind moțiunea de cenzură și dialogul pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea, Negrescu a afirmat că în forurile de conducere ale formațiunii nu există un curent favorabil guvernării alături de George Simion. 

„În interiorul Conducerii Partidului Social-Democrat, nu s-au discutat aceste aspecte. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR”, conchide acesta. 

Criza politică care domină scena politică internă a fost cauzată de demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. 

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