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Florin Manole, pe legea salarizării: Nu o să votăm o lege care scade veniturile. Trebuie să fie acceptată social

Fostul ministru al Muncii, din partea PSD, Florin Manole, a declarat sâmbătă că formațiunea din care face parte nu va vota viitoarea lege a salarizării dacă aceasta va conduce la diminuarea veniturilor angajaților, făcând apel la echilibrarea intereselor generate de jalonul PNRR cu așteptările sociale.
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Radu Mocanu
18 iul. 2026, 12:13, Politic
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„Partidul Social-Democrat vrea să atragem toți banii posibili din PNRR. Trebuie să găsim ori o formă care să mulțumească social, care să oprească greve, care să oprească proteste, fie, dacă acest lucru nu va fi posibil, nu avem cum să votăm o lege care scade veniturile”, a declarat Manole. 

Dezbaterea pe anvelopa bugetară și solicitările sindicatelor

Ministrul a susținut că dezbaterile pe proiectul legislativ au vizat în principal anvelopa bugetară, principiile generale ale reformei și mecanismele tranzitorii. 

„Am avut o discuție despre posibila anvelopă bugetară, despre niște principii de lucru în comun, dar nu am avut discuții pe coeficienți, pe textul legii, decât pe anumite lucruri referitoare, de exemplu, la acea sumă tranzitorie acolo unde veniturile scad”, subliniază social-democratul. 

Reprezentantul PSD a precizat că toate observațiile formulate de sindicate sunt analizate și că acestea vor fi discutate ulterior cu Ministerul Muncii înainte de viitoarele consultări. 

„Există multe inadvertențe, le colectăm pe toate, evaluăm, vedem ce se poate repara. O să avem după aceea și o comunicare cu Ministerul Muncii, cu domnul Pîslaru, după care sper să putem avea o concluzie până la întâlnirea de la Cotroceni”, punctează Manole. 

Siegfried Mureșean, invitat la consultări

Acesta a mai anunțat că reprezentanții PSD continuă consultările cu toate familiile ocupaționale, precizând în același timp că l-a invitat și pe Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, la discuții. 

„Am avut întâlniri de la 9 astăzi de dimineață, o să avem până după-amiază și mâine, duminică, o să facem același lucru. După ce terminăm toate familiile ocupaționale, putem să avem poate luni o concluzie. Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat. Sigur este foarte interesat de soarta pe PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu este pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva”, a spus fostul ministru. 

Florin Manole a mai precizat că nevoia de cumpătare în încercarea de completare a jalonului PNRR, pentru a nu fi promulgată o lege care nemulțumește sindicatele. 

„Ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta, dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală”, conchide fostul ministru. 

sursă video: Digi24

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