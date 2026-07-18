Au convins-o că banii îi sunt în pericol. O femeie a pierdut aproape 300.000 de lei printr-o metodă care face tot mai multe victime

Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți de polițiștii Secției 9 din București. Ei sunt bănuiți de complicitate la înșelăciune și uz de fals. O femeie a fost păgubită cu aproape 287.000 de lei.

Femeia, în vârstă de 39 de ani, a depus plângere pe 4 iulie 2026, la Secția 9 Poliție. Aceasta a fost contactată telefonic, în perioada 2-3 iulie, susține Poliția Capitalei.

Apelanții s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții. Au indus-o în eroare, spunându-i că fondurile sale sunt în pericol. Femeii i s-ar fi prezentat un presupus demers de protejare a investițiilor. I s-a cerut să retragă banii din conturi și să îi depună prin ATM-uri Bitcoin. Pentru asta, a folosit coduri QR primite de la apelanți.

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Persoana vătămată a depus, prin ATM-uri Bitcoin, aproximativ 69.700 de lei. Ulterior, sub pretextul că tranzacțiile nu mai pot fi făcute astfel, femeia s-a întâlnit cu un bărbat. Întâlnirea ar fi avut loc în seara de 3 iulie, într-un parc din Sectorul 2. Aceasta i-ar fi înmânat bărbatului suma de aproximativ 217.000 de lei.

Polițiștii Secției 9 au identificat doi cetățeni ucraineni, de 19 și 20 de ani. Unul dintre ei ar fi preluat banii de la femeie. Celălalt ar fi facilitat transportul spre locul faptei, potrivit anchetatorilor.

Cei doi au fost depistați pe 16 iulie, cu sprijinul polițiștilor din Prahova. Aceștia au fost duși la sediul Secției 9 pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților.