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Cetățenii nu merg la închisoare și nu plătesc taxe dacă beau apă din fântâna proprie. Informațiile false, dezmințite de ANAR

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), transmite, vineri, că respinge categoric informațiile false care susțin că cetățenii vor plăti taxe sau vor fi pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii. ANAR a dezmințit zvonurile.
Cetățenii nu merg la închisoare și nu plătesc taxe dacă beau apă din fântâna proprie. Informațiile false, dezmințite de ANAR
Sursă foto: Facebook / Apele Române
Daiana Rob
17 iul. 2026, 22:52, Social
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Cetățenii pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru băut, udat, adăpatul animalelor și alte nevoi ale gospodăriei, în condițiile prevăzute de Legea apelor, respectiv fără să aibă nevoie de obținerea unui aviz de gospodărire a apelor”, transmite ANAR. 

Autoritatea precizează că proiectul de lege aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului „nu introduce taxe pentru apa utilizată în gospodării și nu transformă folosirea apei din fântâni într-o infracțiune”.

Potrivit ANAR, apa poate fi folosită la liber dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă, adică aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în cazul unei funcționări continue. Acest nivel este considerabil peste consumul obișnuit al unei gospodării.

Potrivit ANAR, cetățenii care folosesc apa pentru uz casnic o pot face fără taxe, tarife, contribuții sau penalități și nu riscă închisoarea pentru folosirea apei din fântâna proprie.

„În aceste condiții, persoanelor fizice care folosesc apa pentru uz casnic nu li se aplică taxe, tarife, contribuții sau penalități și nu riscă închisoarea pentru folosirea apei din fântâna proprie”, transmite ANAR.

Proiectul propus de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și care transpune Directiva europeană din domeniu vizează exclusiv faptele grave împotriva mediului și captările ilegale de apă realizate în scopuri comerciale, cu efecte semnificative asupra resurselor de apă, în sensul deteriorării acestora din punct de vedere calitativ și cantitativ, potrivit ANAR.

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