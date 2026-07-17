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Directoarea CENAFER, demisă după scandalul atelierului de ciocolată din sediul instituției

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a anunțat că a semnat vineri ordinul de revocare din funcție a directoarei CENAFER, Anna-Maria Dudas, acuzată, în urma unui control, că a deschis un atelier de ciocolată în sediul instituției.
Directoarea CENAFER, demisă după scandalul atelierului de ciocolată din sediul instituției
Cosmin Pirv
17 iul. 2026, 17:51, Social
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„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas. Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului”, a anunțat Radu Miruță.

Corpul de control, trimis să facă verificări

Ministrul a transmis că a dispus Corpului de Control al ministerului să facă o verificare completă la CENAFER.

„Vor fi analizate contabilitatea instituției, cheltuielile, plățile efectuate, modul în care au fost administrați banii publici și gestionarea patrimoniului instituției”, a adăugat Miruță.
Acesta a mai spus că nu va tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal.

„Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare. Cine confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu trebuie sa aibă loc în administrație”, susține ministrul.

Atelier de ciocolată în Gara de Nord

Anunțul vine după controlul efectuat la CENAFER, unde reprezentanții Ministerului Transporturilor au descoperit ingrediente și echipamente folosite pentru prepararea ciocolatei, precum și un spațiu amenajat ca locuință pentru directoare în interiorul instituției.

În timpul verificărilor, directoarea CENAFER, Anna Maria Dudas, a susținut că produsele găsite urmau să fie oferite cadou la biserică și a negat că le-ar fi folosit pentru consum personal. Ea a recunoscut însă că locuiește în spațiul amenajat din sediu. Directoarea a afirmat că l-a amenajat din fonduri proprii și că a preluat situația de la conducerile anterioare.

Ministrul a mai spus vineri că atelierul de ciocolată descoperit în sediul CENAFER din Gara de Nord nu va mai funcționa.

CENAFER este o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor care are atribuții privind calificarea și instruirea personalului din domeniul feroviar.

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