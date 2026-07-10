OFF The Record. Alin Tișe, mesaj dur pentru liberali: PNL s-a îndepărtat enorm de valorile sale. Unii vor să rămână „la butoane” / Președintele CJ Cluj spune că Bolojan a ajuns „un Mesia al PNL” / „Țara se duce de râpă, iar noi ne certăm cu PSD”

UPDATE Alin Tișe: PNL și-a pierdut liberalismul

Alin Tișe spune că PNL „nu mai este un Partid Național Liberal așa cum îl știm” și că formațiunea și-a pierdut liberalismul, latura conservatoare și electoratul țintă.

„PNL-ul și-a pierdut liberalismul despre care vorbim, și-a pierdut latura lui conservatoare și și-a pierdut electoratul țintă, deși este cel mai vechi partid din România”, a spus acesta.

Tișe susține că PNL s-a îndepărtat de mediul de afaceri și de principiile liberalismului economic.

„PNL-ul crește impozite și taxe. Nu vorbește nicio secundă despre mediul de afaceri, e ca și cum ar trebui să-l pedepsească”, a afirmat acesta.

El a spus că „liberalismul a fost abandonat la prima funcție disponibilă”, iar partidul a ajuns „o agenție de plasare în funcții publice”.

UPDATE Tișe: „Nu poți refuza unei țări un guvern”

Alin Tișe spune că partidele trebuie să genereze o majoritate, iar apoi fiecare poate decide dacă rămâne la putere sau în opoziție.

„Nu poți refuza unei țări să dai un guvern, că asta e menirea ta în Parlament”, a spus președintele CJ Cluj.

Tișe susține că prioritatea trebuie să fie instalarea unui guvern, iar abia apoi partidele își pot continua disputele politice.

„Nu poți sacrifica o țară, pentru că românii, votanții tuturor partidelor din Parlament, sunt români ca și noi”, a mai spus Alin Tișe.

UPDATE Tișe: Bolojan ar fi dorit să mai rămână premier

Alin Tișe susține că Ilie Bolojan ar fi vrut să rămână premier, dar, în opinia sa, și-a dat seama că nu mai poate fi nominalizat din cauza unor „impedimente legale și nu numai”.

„Încearcă acum să nominalizeze sau să pună premier o persoană pe care dânsul o consideră inofensivă, în așa fel încât să nu îi poată lua partidul”, a spus liberalul, la OFF The Record.

Tișe afirmă că Bolojan ar vrea să rămână la putere în partid, iar la Guvern să fie o persoană care „nu are legătură cu PNL-ul” și care nu îi va lua partidul.

„Preferă să facă acest joc. Care e motivul pentru care l-au nominalizat pe domnul Siegfried? De unde l-au scos de pe o zi pe alta?”, a spus Alin Tișe.

UPDATE Alin Tișe: Mulți oameni din PNL trăiesc într-o minciună permanentă

Alin Tișe susține că mulți oameni din PNL „trăiesc într-o minciună permanentă” atunci când vine vorba despre direcția partidului.

„Baza partidului, dacă mâine o întrebați, va spune că PNL vrea să fie la putere. Eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că discut cu primarii, cu aleșii locali”, a spus liberalul, la OFF The Record.

Tișe afirmă că aleșii locali au nevoie de guvernare pentru a-și duce la capăt proiectele și pentru a-și păstra susținerea electoratului.

„Un ales local, dacă nu-și face proiectele, nu va mai fi votat. Partidul Național Liberal, prin prisma acestor aleși locali, câștigă voturi”, a spus Alin Tișe.

UPDATE Tișe: Partidele au promis timp de 30 de ani și n-au livrat aproape nimic

„Toate partidele au ajuns la această decredibilizare, pentru că timp de 30 de ani au promis oamenilor și n-au livrat aproape nimic. Și, mai mult, au scos în față aceiași oameni”, a spus liberalul, la OFF The Record.

Tișe afirmă că electoratul PNL nu are neapărat o problemă cu partidul, ci cu faptul că aceiași lideri se rotesc de ani de zile în funcții.

„Aceiași lideri se tot răsucesc. Stă unul pe un scaun, așteaptă să plece, să vină celălalt sau îl împinge pe scări să alunece și după aceea îi ia locul”, a spus Alin Tișe.

UPDATE Alin Tișe: Bolojan a ajuns „un Mesia al PNL-ului”

Alin Tișe susține că Ilie Bolojan a investit mult în propria imagine și a ajuns să fie văzut drept „Mesia al PNL-ului”.

„Domnul Bolojan a investit mult în imaginea dânsului și, iată, a ajuns un Mesia al PNL-ului”, a spus liberalul, la OFF The Record.

„Unii cred în continuare că domnul Bolojan va duce partidul, în marja țării, la 30-40%. Și vă spuneam: ce folos dacă ai 20%, dacă țara este praf?”, a mai spus Alin Tișe.

„Pentru mine, Ilie Bolojan nu este șeful meu. Ilie Bolojan este un om care, prin votul inclusiv al meu și prin munca mea și a tuturor membrilor de partid, a ajuns să conducă acest partid, să administreze treburile unui partid, dar el nu este șeful nostru”, a spus liberalul.

UPDATE Președintele CJ Cluj: Nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid

Alin Tișe spune că, peste doi sau trei ani, nu va mai conta cine a fost de vină pentru căderea guvernului, ci efectele crizei politice asupra românilor.

„Ce mai contează peste doi ani cine a fost de vină că a căzut acest guvern? PNL, PSD, USR, toate partidele. Ce mai contează aceste lucruri?”, a spus liberalul, la OFF The Record.

El critică strategia PNL de a arăta că vina pentru criză aparține PSD, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline.

„Acum noi trebuie să demonstrăm țării, ca să creștem în sondaje, că vina pentru criză e a PSD-ului. Păi demonstrează, dar du-te și stai în opoziție, cum ai spus, și dă țării un guvern care să guverneze România”, a spus Tișe.

„Nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid. Ce vină au românii că noi ne războim cu PSD-ul?”, a mai spus Alin Tișe.

El susține că în acțiunile PNL există „o lipsă de logică și de coerență”.

UPDATE Alin Tișe: Țara se sufocă, iar noi ne certăm cu PSD

„Noi stăm și vedem cum țara se sufocă. Avem de la începutul anului deja vreo 50.000 de șomeri, doar în anul acesta vreo 6.000 de firme s-au închis”, a declarat Alin Tișe, la OFF The Record.

El spune că electoratul PNL „nu se mai regăsește în acest partid, care odată spune una, odată spune alta”.

„Țara se duce de râpă, iar noi ne certăm cu PSD-ul”, a mai spus liberalul.

Tișe a criticat și atmosfera din partid.

„Dincolo de orgolii, de dorința fiecăruia de a ajunge în partid cât mai sus, dincolo de trădările din politică, care nu sunt de astăzi, ci dintotdeauna, țara, astăzi, de 50 de zile, avea nevoie de un guvern”, a spus Alin Tișe.

El a adăugat că nu îl interesează „cu cine se războiește Bolojan sau altcineva din partid”.

UPDATE Alin Tișe: „Astăzi PNL s-a îndepărtat de la principiile și valorile lui”

Alin Tișe spune că, deși a venit în PNL din Partidul Democrat Liberal, s-a regăsit în valorile liberale și s-a simțit bine în Partidul Național Liberal.

„Eu sunt unul dintre cei veniți în partid din Partidul Democrat Liberal. Nu sunt, așa cum se spune, cu pedigree liberal autentic, ci la noi ar trebui să spun că ești un fel de vinitură când vii într-o organizație și practic ești acceptat acolo. Dar eu sunt unul dintre cei care toată viața au avut profesii liberale și am fost și un mic antreprenor întotdeauna”, a declarat Alin Tișe, la OFF The Record.

Liderul PNL susține că partidul s-a îndepărtat de principiile și valorile sale

El a afirmat că, în prezent, PNL nu mai este ghidat de doctrină, ci de instincte politice.

„Astăzi, Partidul Național Liberal s-a depărtat enorm de mult de la principiile și valorile lui. Dacă ar fi să caracterizez astăzi partidul, cred că oamenii acum se ghidează în acest partid după instincte, nu după doctrină și după crezul lor”, a mai spus Alin Tișe.

„Există un instinct al celor care vor să rămână la putere, cu alte cuvinte la butoane, la ciolan, și care nu știu cum să facă să rămână acolo. Există un instinct al celorlalți care se gândesc cum să scape din această guvernare și care sunt consecințele acestei guvernări”, a afirmat Tișe.

Președintele CJ Cluj a criticat și disputele dintre PNL și PSD privind prăbușirea guvernării, spunând că țara este cea care suferă.

El susține că PNL ar fi trebuit să pună interesul țării deasupra conflictelor politice și să contribuie la formarea unui guvern.

Știrea inițială: România este de mai bine de două luni fără un Guvern cu puteri depline, iar negocierile pentru o nouă majoritate guvernamentală sunt în impas.

PNL vrea la putere sau în opoziție? În ce situație legală se află Guvernul României, cu premier demis, interimar și cu mandatele miniștrilor interimari expirate? Care este atmosfera din PNL după ruptura generată de prăbușirea Guvernului Bolojan?

Ce reforme sunt necesare în PNL? Dar în administrația publică? Cât afectează criza politică administrația publică? Cum reușește Clujul să absoarbă 1 miliard de euro fonduri europene? Cum a reușit Alin Tișe să digitalizeze toată instituția? De ce la Cluj se poate și în alte zone din țară nu? Care este modelul de dezvoltare al Clujului?

Despre toate acestea și multe altele – discutăm cu Alin Tișe, lider PNL, președintele CJ Cluj.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.