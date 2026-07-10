Alin Tișe acuză instaurarea unei „conduceri prin frică” în PNL: „Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”

În emisiunea OFF The Record, moderată de Sorina Matei, Tișe a explicat că nu îl consideră pe Ilie Bolojan un „șef” în sens politic, ci un coleg ales să administreze partidul prin votul membrilor, motiv pentru care spune că nu poate fi intimidat personal. În schimb, susține că mulți liberali se tem să își exprime opiniile din cauza consecințelor pe care le-ar putea avea asupra carierei lor politice.

„Frica de a nu mai fi promovat”

Potrivit lui Alin Tișe, adevărata presiune din interiorul PNL este legată de accesul la funcții și de promovarea în structurile de conducere. El a afirmat că actuala echipă a ignorat criteriile de meritocrație și legitimitate invocate anterior de Ilie Bolojan, preferând să promoveze persoane apropiate conducerii, în detrimentul unor lideri care beneficiază de susținerea membrilor și a electoratului. „Frica de care vorbeam eu este frica de a nu fi promovat în funcții”, a declarat Tișe, susținând că cei care exprimă opinii diferite sunt marginalizați sau excluși din procesul decizional.

„Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”

Liderul liberal a descris ceea ce consideră a fi noua filosofie de conducere din partid drept una bazată pe confruntare și excludere. În opinia sa, orice membru care votează diferit sau exprimă o altă opțiune riscă să fie etichetat drept adversar al conducerii și chiar amenințat cu excluderea din partid. Tișe a susținut că această abordare contravine principiilor liberale și descurajează dezbaterea internă.

Critici privind organizarea congresului PNL

Alin Tișe a criticat și modul în care a fost convocat recent congresul partidului, despre care spune că a fost organizat într-un termen foarte scurt pentru a valida decizii privind excluderea unor membri. El a afirmat că instanțele nu au intervenit în viața internă a partidului, ci au cerut doar respectarea propriului statut și a regulilor adoptate de PNL. În opinia sa, este surprinzător ca un partid care se revendică de la valorile liberale să sancționeze membri pentru simplul fapt că au opinii diferite.