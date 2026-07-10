Prima pagină » Politic » Alin Tișe acuză instaurarea unei „conduceri prin frică” în PNL: „Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”

Alin Tișe acuză instaurarea unei „conduceri prin frică” în PNL: „Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține că în Partidul Național Liberal s-a instalat un model de conducere bazat pe teamă și excluderea vocilor critice. Invitat în emisiunea Sorinei Matei, liderul liberal a afirmat că promovările în partid nu mai țin de merit sau legitimitatea votului, ci de loialitatea față de actuala conducere.
Alin Tișe acuză instaurarea unei „conduceri prin frică” în PNL: „Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”
Sursa foto: captură Youtube
Victor Dan Stephanovici
10 iul. 2026, 13:40, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În emisiunea OFF The Record, moderată de Sorina Matei, Tișe a explicat că nu îl consideră pe Ilie Bolojan un „șef” în sens politic, ci un coleg ales să administreze partidul prin votul membrilor, motiv pentru care spune că nu poate fi intimidat personal. În schimb, susține că mulți liberali se tem să își exprime opiniile din cauza consecințelor pe care le-ar putea avea asupra carierei lor politice.

„Frica de a nu mai fi promovat”

Potrivit lui Alin Tișe, adevărata presiune din interiorul PNL este legată de accesul la funcții și de promovarea în structurile de conducere. El a afirmat că actuala echipă a ignorat criteriile de meritocrație și legitimitate invocate anterior de Ilie Bolojan, preferând să promoveze persoane apropiate conducerii, în detrimentul unor lideri care beneficiază de susținerea membrilor și a electoratului. „Frica de care vorbeam eu este frica de a nu fi promovat în funcții”, a declarat Tișe, susținând că cei care exprimă opinii diferite sunt marginalizați sau excluși din procesul decizional.

Presedintele PNL, Ilie Bolojan, sustine un discurs in timpul Congresului Extraordinar al Partidului National Liberal, organizat la Romexpo in Bucuresti, duminica, 21 iunie 2026. IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO

„Dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”

Liderul liberal a descris ceea ce consideră a fi noua filosofie de conducere din partid drept una bazată pe confruntare și excludere. În opinia sa, orice membru care votează diferit sau exprimă o altă opțiune riscă să fie etichetat drept adversar al conducerii și chiar amenințat cu excluderea din partid. Tișe a susținut că această abordare contravine principiilor liberale și descurajează dezbaterea internă.

Critici privind organizarea congresului PNL

Alin Tișe a criticat și modul în care a fost convocat recent congresul partidului, despre care spune că a fost organizat într-un termen foarte scurt pentru a valida decizii privind excluderea unor membri. El a afirmat că instanțele nu au intervenit în viața internă a partidului, ci au cerut doar respectarea propriului statut și a regulilor adoptate de PNL. În opinia sa, este surprinzător ca un partid care se revendică de la valorile liberale să sancționeze membri pentru simplul fapt că au opinii diferite.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
După gafa de protocol de la NATO, Miruță și-a luat tricou de marinar la momentul inaugural al fregatelor turcești
Gandul
Amendă neplătită, permis suspendat. Calculul simplu pe care trebuie să-l știe toți șoferii
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
România, teren fertil pentru afacerile ruşilor. Numărul companiilor a crescut cu aproape 50% în timpul războiului din Ucraina
Libertatea
Motivul pentru care echipa Norvegiei a venit cu mâncare de acasă la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Au adus peste 580 de kilograme de alimente proprii
CSID
UE impune CAMERE pentru monitorizarea șoferilor în mașinile noi. Ce înregistrează acestea?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da