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Alin Tișe: „Bolojan a ajuns Mesia PNL-ului, investind mult în imagine. Ce folos dacă ai 20%, iar țara este praf?”

Invitat vineri la emisiunea OFF The Record, liderul PNL și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a susținut că Ilie Bolojan a ajuns „Mesia PNL-ului” după ce „a investit mult în imagine”. El a criticat accentul pus pe scorurile electorale, afirmând că acestea nu au valoare dacă țara nu este bine guvernată.
Alin Tișe: „Bolojan a ajuns Mesia PNL-ului, investind mult în imagine. Ce folos dacă ai 20%, iar țara este praf?”
Maria Miron
10 iul. 2026, 14:04, Politic
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Alin Tișe susține că imaginea lui Ilie Bolojan a fost construită în ultimii ani astfel încât mulți lideri liberali îl văd drept omul care va readuce partidul la un scor electoral ridicat.

„Domnul Bolojan, de exemplu, a investit mult în imaginea dânsului și, iată, a ajuns un Mesia al PNL-ului. Pentru că oamenii care au fost lângă el tot timpul, văzând aceste sondaje, cred în continuare că domnul Bolojan va aduce partidul la 30-40%”, a declarat Tișe.

Acesta a spus însă că obiectivul unui partid nu ar trebui să fie doar creșterea în sondaje.

„Ce folos dacă ai 20%, iar țara este praf? Ce folos că ești în partidul care este la guvernare și tot trebuie să faci alianțe?”, a afirmat liderul liberal.

Alin Tișe: „Guvernarea trebuie să producă rezultate”

Liderul PNL Cluj consideră că funcționarea partidului și împărțirea funcțiilor sunt influențate excesiv de conducerea centrală și de relația cu liderii formațiunii.

„Sunt oameni în organizațiile din țară care au performanță electorală în județele lor. Apoi toate pozițiile și funcțiile pe care partidul le obține la guvernare depind de conducerea partidului și de primul-ministru. Primul-ministru este cel care stabilește, împreună cu echipa din conducere, câte funcții de secretar de stat poate avea un județ”, a declarat Alin Tișe.

„Unde este meritocrația?”

Potrivit liberalului clujean, distribuirea funcțiilor este influențată de relația cu conducerea partidului, în lipsa unor criterii clare de promovare.„Dacă ai o relație bună cu președintele partidului și el nu are niște criterii clare, îți dă și ție un șef, un secretar de stat. Unde este meritocrația? Cam asta este la PNL și ca și la PSD”, a afirmat Tișe.

El a adăugat că partidele încearcă adesea să justifice numiri care nu sunt bazate pe competență.

„Până acum noi încercăm să le explicăm oamenilor că X, care a fost pus secretar de stat, a fost pus pe criterii de competență, deși are cu totul altă pregătire. E ca și cum oameni care nu au făcut în viața lor digitalizare vorbesc despre digitalizare”, a spus liderul PNL Cluj.

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