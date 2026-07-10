Tișe, despre reformele din justiție ale lui Bolojan: Nu poți vinde ideea că „țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”

Alin Tișe îl critică pe Bolojan pentru măsurile din justiție: Țara nu merge prost pentru că magistrații au salarii mari

„Mă întreb eu ce treabă are Partidul Național Liberal, care vorbește de statul de drept (…) Ce treabă are PNL-ul cu puterea judecătorească?”, a declarat Tișe în emisiunea OFF THE RECORD.

Liberalul a afirmat că justiția reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept și că politicienii nu ar trebui să dea indicații sistemului judiciar.

„Tu poți ca partid politic să creezi legi bune, să creezi normative bune, să creezi infrastructura pentru justiție, dar tu trebuie să lași justiția să se autoregleze”, a spus acesta.

Potrivit lui Tișe, „este ca și cum ar veni magistrații să spună parlamentarului cum să voteze în Parlament. Exact la fel e și când un politician, un liberal, dă lecții și spune cum trebuie să facă justiția că nu-i convine”.

„Oamenii știu că s-a făcut reforma pensiilor”

„Pensiile în plată au rămas aceleași. Deși oameni știu că s-a făcut reforma pensiilor. Au rămas aceleași obiecte corecte, un drept câștigat de magistrați și abia peste 15 ani în mod crescendo se va ajunge la limita de pensiunea. Peste 15 ani. Vă întreb eu, câți dintre români știu că de fapt s-au vândut și că n-au făcut nimic acest guvern pentru asta și trebuia să lase magistrații în pace sau să iau o măsură corectă. Dar nici de cum se vândă la oameni ideea că țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”, susține Țise.

Liderul liberal spune că justiția „este un pilon al democrației noastre esențial. Și atunci, acest pilon esențial al democrației, dacă noi îl alterăm, alterăm exact valorile democratice în care credem și acestea nu sunt cuvinte mari. Imaginați-vă o țară fără justiție, care, sigur, justiție trebuie să se audă o reflexie din interior la care ne înțelegem mereu. Dar statul este dator, față de acești oameni, să le asigure condiții de muncă, să le asigure salariile la timp, să le asigure pensiile pe care tot țara aceasta le-a stabilit. Iar parlamentarii trebuie să înțeleagă că exact cum ei sunt o putere în stat, la fel și justiția este o putere în stat. Ori, confuzia pe care o fac unii oameni politici este că această putere a lor, care putere dată de cine?”.