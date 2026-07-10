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Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia

Alin Tișe susține că, dacă s-ar afla în locul lui Ilie Bolojan, și-ar da demisia din funcția de premier dacă partidul ar decide să rămână în opoziție, pentru ca România să poată avea un guvern stabil.
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Luiza Moldovan
10 iul. 2026, 14:36, Politic
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Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a spus la „Off the record” că România nu poate fi sacrificată din cauza calculelor politice și a ambițiilor unor lideri de partid.

El a adăugat că actuala criză politică afectează întreaga țară.

Tișe a afirmat că, în perioade de criză, prioritatea ar trebui să fie formarea unui guvern stabil, chiar dacă un partid decide ulterior să treacă în opoziție.

„Nu poți sacrifica o țară pentru că un partid are calcule electorale. În situații excepționale, România trebuie să aibă un guvern. După aceea, fiecare partid poate să-și facă opoziția pe care și-o dorește”, a spus Tișe.

„Calculele partidelor sunt meschine”

Tișe nu a avut un comentariu prea îngăduitor nici pe tema a ceea ce el numește „lupta pentru putere și orgolii” din interiorul clasei politice, susținând că acestea au dus la pierderea încrederii cetățenilor în politicieni.

„Oamenii înțeleg că este o luptă pentru putere și că țara este sacrificată de aceste personaje. Calculele partidelor sunt meschine și urmăresc doar câte voturi vor obține la următoarele alegeri”, a afirmat Tișe.

Liderul CJ Cluj l-a criticat indirect și pe președintele PNL, Ilie Bolojan, despre care a spus că nu ar trebui să pună interesele partidului sau propriile planuri politice înaintea interesului național.

„Dacă aș fi Ilie Bolojan și partidul ar decide să rămân în opoziție, mi-aș da demisia din funcția de prim-ministru și aș susține formarea unui guvern care să asigure stabilitatea țării”, a comentat Tișe.

„Mitul Tătucului și al lui Mesia Salvator”

În opinia lui Tișe, tocmai această criză politică permite ridicarea personajului de tip mesianic, mai ales că România este crescută în ceea ce el numește „mitul tătucului, și al lui Mesia Salvator”:

„Noi avem în România acest mit al tătucului și a lui Mesia Salvator, dar știți de unde am ajuns la asta? Că întotdeauna noi am indus în populație o stare de tensiune, de emoție foarte mare”.

PNL și-a pierdut identitatea doctrinară

În același context, Alin Tișe a afirmat că Partidul Național Liberal și-a pierdut identitatea doctrinară.

„PNL nu mai este Partidul Național Liberal pe care îl știam. Și-a pierdut liberalismul, și-a pierdut latura conservatoare și și-a pierdut electoratul-țintă”, a spus acesta.

Tișe a fost vehement și cu eticheta de „trădător” pusă de liberali celor ale căror opinii deraiază de la narativul oficial și a insistat pe ideea că într-un partid democratic trebuie să existe libertatea unor puncte de vedere diferite.

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