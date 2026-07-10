Alin Tișe: „Nu e reformă, e o optimizare economică și financiară”. Liderul PNL critică măsurile promovate de partid

Tișe a făcut o serie de declarații pentru Mediafax, la „Off the Record”. Acesta a criticat modul în care sunt implementate politicile guvernamentale și a avertizat că deciziile fiscale recente riscă să îndepărteze electoratul tradițional al Partidului Național Liberal.

„Asta e o optimizare economică, financiară. Nu e nicidecum un act de reformă”

Alin Tișe a afirmat că măsurile privind administrația locală au fost prezentate în mod eronat ca o reformă.

„Ai vorbit atât de mult despre reforma administrației publice locale și tu, de fapt, ai început să te ocupi de a reduce oamenii cu 10%. Păi asta e o optimizare economică, financiară. Nu e nicidecum un act de reformă”, a declarat liderul PNL Cluj.

Acesta a argumentat că o reformă reală ar fi presupus restructurări efective în toate administrațiile locale unde exista personal excedentar.

„Dacă ar fi un act de reformă, ar fi trebuit ca toate primăriile și consiliile județene din țară, care aveau personal în plus, să fie dat afară. Dumneavoastră știți de vreo localitate în care dau oamenii afară? Știți de vreun consiliu județean în care dau oamenii afară? Nu”, a spus Tișe.

Potrivit acestuia, în practică nu s-au făcut concedieri, ci doar redistribuiri de personal.

„Au luat oamenii dintr-un loc, i-au pus în alt loc. Au luat oamenii de pe o entitate și au pus-o pe altă entitate. În realitate, reducerea de cheltuială se putea face simplu, dintr-o ajustare financiară”, a afirmat acesta.

Critici la adresa majorării taxelor

În cadrul interviului, Alin Tișe a criticat și măsurile fiscale adoptate de Guvern, susținând că acestea nu au fost asumate în forma prezentată în programul de guvernare.

„În programul de guvernare pe care l-au semnat partidele, nu spunea nicăieri că mărești TVA-ul la 21%. (…) Nicidecum nu s-a vorbit despre mărirea TVA”, a declarat acesta.

Liderul liberal consideră că majorarea TVA și a impozitării dividendelor afectează direct electoratul tradițional al PNL.

„În momentul în care tu ai luat această decizie de a mări TVA-ul, de a mări impozitarea la dividende și toate celelalte, ai lovit în principal acel bazin electoral al dreptei productive, al oamenilor activi, care înseamnă asociați în firme, antreprenori, persoane fizice autorizate, liber-profesioniști, medici cu cabinete, avocați, notari”, a spus Tișe.

Acesta a adăugat că oamenii de afaceri reprezintă principala sursă de venituri la bugetul de stat.

„Oamenii de afaceri sunt cei care duc bani la bugetul de stat. Iar tu ai început exact cu ăștia”, a afirmat liderul PNL Cluj.

„Ai omorât exact motorul economiei”

Alin Tișe susține că Executivul ar fi trebuit să înceapă reducerea cheltuielilor din alte zone ale sectorului public.

„N-ai fost preocupat de cei cu energia, care fac bani numai plimbând facturile. N-ai fost preocupat de salariile de la consiliile de administrație. (…) De ce n-ai început cu alea? De ce n-ai început să aduci bani? Că acolo este adevărata gaură”, a declarat acesta.

În opinia sa, măsurile fiscale au afectat tocmai mediul privat. „Ai omorât exact motorul economiei”, a spus Tișe.

Liderul PNL Cluj: Partidul riscă să-și piardă electoratul tradițional

În interviu, Alin Tișe a afirmat că Partidul Național Liberal s-a îndepărtat de valorile care i-au definit identitatea politică și a pus sub semnul întrebării direcția actuală a formațiunii.

„Partidul Național Liberal astăzi nu mai are un electorat țintă”, a declarat acesta. Potrivit liderului liberal, PNL s-a construit în jurul antreprenorilor și al celor care susțin economia prin activitatea lor, iar măsurile adoptate în ultima perioadă afectează tocmai această categorie.

„Care mai este electoratul PNL? (…) La cine ne adresăm noi atâta timp cât noi, pe electoratul la care suntem oarecum destinați, nu suntem preocupați?”, a întrebat retoric Alin Tișe.

El a mai susținut că reformele nu pot fi implementate fără implicarea administrațiilor locale și a criticat modul în care sunt tratate autoritățile locale. „Nu poți reforma o țară decât făcând partener administrațiile locale”, a concluzionat liderul PNL Cluj.