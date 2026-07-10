Alin Tișe, atac la adresa conducerii PNL: „Se ghidează după instinctul de a rămâne la butoane, la ciolan. Țara se sufocă”

Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj, ales pe liste PNL, lansează un atac dur la adresa PNL pe care o acuză că s-a îndepărtat de valorile liberale și că pune lupta pentru putere mai presus de interesul României.

Tișe, politician provenit din fostul PDL, formațiune care a fuzionat cu PNL, susține că a ajuns în situația de a apăra principiile liberale în fața unor colegi care se prezintă drept liberali „cu pedigree”.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea OFF THE RECORD, difuzată de Mediafax, în plin conflict intern în PNL. Partidul este împărțit între conducerea lui Ilie Bolojan, care susține trecerea liberalilor în opoziție și respinge o nouă guvernare cu PSD, și gruparea criticilor care a susținut instalarea unui Guvern condus de Adrian Veștea și ieșirea rapidă din criza politică.

„Astăzi, Partidul Național Liberal s-a îndepărtat enorm de mult de principiile și valorile lui. Dacă ar fi să caracterizez partidul, cred că oamenii se ghidează după instincte, nicidecum după doctrină și după crezul lor”, a declarat Alin Tișe.

„Unii vor să rămână la butoane, la ciolan”

„Există un instinct al celor care vor să rămână la putere, cu alte cuvinte la butoane, la ciolan, și care nu știu cum să facă să rămână acolo. Există un instinct al celorlalți, care se gândesc cum să scape din această guvernare și de consecințele ei. Nu există instinctul conservării și al apărării principiilor unui stat”, a spus Tișe.

Președintele CJ Cluj s-a declarat revoltat că el, venit în PNL din fostul Partid Democrat Liberal, a ajuns să apere valorile liberale în fața unor lideri care se prezintă drept „liberali cu pedigree”.

„La noi, în Ardeal, se spune că ești un fel de vinitură când vii într-o organizație și ești acceptat acolo. Pentru mine este strigător la cer și inadmisibil ca o persoană venită dintr-un alt partid să trebuiască să apere valorile și principiile PNL, care nu sunt apărate de liberalii cu pedigree, cei care se pretind originali”, a afirmat acesta.

Tișe: PNL trebuia să voteze un Guvern, apoi putea intra în opoziție

Alin Tișe consideră că liberalii ar fi trebuit să contribuie la instalarea unui Guvern cu puteri depline, chiar dacă ulterior partidul ar fi decis să intre în opoziție.

„Trebuie de 50 de zile să dăm țării un Guvern. Trebuie să ne situăm deasupra vremurilor și a certurilor politice, dând țării un Guvern, după care nimic nu ne oprește pe noi, PNL, să rămânem în opoziție, dacă asta ne dorim”, a declarat liberalul.

Tișe acuză conducerea partidului de inconsecvență: PNL susține oficial că se află în opoziție, dar continuă să exercite puterea prin intermediul Guvernului interimar.

„Vedem o decizie națională a unui partid care spune că stă în opoziție, dar el, de fapt, este la putere de 50 de zile. Dacă tot dorește să fie în opoziție, trebuia să spună: «Am decis opoziția, plecăm acasă, nu ne mai interesează guvernarea, să vină alt Guvern». Dar stăm la putere în continuare”, a spus președintele CJ Cluj.

„Nu vrem cu PSD, dar voturile PSD trebuie să fie bune”

Alin Tișe a criticat și poziția PNL față de social-democrați, acuzând partidul că refuză o guvernare alături de PSD, dar așteaptă voturile parlamentarilor PSD pentru instalarea unui nou Executiv.

„Spunem că nu vrem să facem guvernare cu PSD și nici să ne voteze PSD. Pentru că, dacă nu vrem cu PSD nicăieri și ne-am supărat pe ei, atunci nici voturile PSD nu trebuie să fie bune”, a susținut Tișe.

El a ironizat conflictul dintre cele două partide, comparându-l cu o ceartă între copii pentru o jucărie.

„Acum retorica este: «Tu ai stricat jucăria, pesedistule». «Ba tu ai stricat-o, penelistule, că n-ai respectat înțelegerea». Ei se ceartă la televizor cine este de vină pentru că țara a ajuns într-o astfel de situație, iar dintre toate acestea suferă enorm România”, a adăugat liderul liberal.

„Țara se duce de râpă, iar noi ne certăm cu PSD”

Tișe avertizează că prelungirea crizei politice are consecințe economice și îi îndepărtează de PNL inclusiv pe alegătorii tradiționali ai partidului.

„Țara pur și simplu se sufocă. Avem, de la începutul anului, vreo 50.000 de șomeri și mii de firme care s-au închis. Electoratul PNL nu se mai regăsește în acest partid, care odată spune una, odată spune alta”, a afirmat acesta.

„Una peste alta, țara se duce de râpă, iar noi ne certăm cu PSD care a fost de vină că, la un moment dat, ne-am despărțit”, a conchis Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj a criticat în mod repetat, în ultimele săptămâni, strategia conducerii PNL privind formarea unui nou Executiv și a cerut partidului să pună capăt blocajului politic.