Dan Barna, audiat pentru prima dată în dosarul vaccinurilor. Ce le-a spus procurorilor: „E ca și cum cumperi 100 de tancuri și apoi vine pacea”

„Am prezentat faptele, așa cum le-am trăit, legate de achiziția de vaccinuri în momentul crizei și pandemiei COVID și am răspuns la toate întrebările legate de acest aspect”, a declarat Dan Barna.

Întrebat direct de jurnaliști dacă a intrat martor și a părăsit sediul DNA cu aceeași calitate, europarlamentarul USR a răspuns afirmativ.

„Da, martor. Nu s-a schimbat nicio calitate”, a precizat el pentru Gândul.

În dosarul privind achizițiile de vaccinuri sunt urmăriți penal fostul premier Florin Cîțu, foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, precum și Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Barna spune că nu a mai fost audiat în acest dosar

Dan Barna a respins informațiile potrivit cărora ar mai fi dat declarații în fața procurorilor în anul 2023.

„Nu, este prima dată când am fost audiat despre asta. Nu am mai fost audiat anterior”, a spus fostul vicepremier.

El a explicat că audierea sa face parte, din ceea ce a înțeles, din procesul în care sunt chemate persoanele care au participat, într-un fel sau altul, la ședințele de guvern în care au fost discutate achizițiile.

Barna a mai afirmat că declarația sa nu pare să fi adus elemente noi în anchetă.

„Fiind, bineînțeles, și avocații părților acolo, nu mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate. Cel puțin asta mi-am dat seama din reacția procurorilor”, a declarat europarlamentarul.

Putea România să refuze vaccinurile?

Întrebat dacă România avea posibilitatea să refuze achiziționarea unor cantități atât de mari de vaccinuri, Dan Barna a susținut că statul român a procedat la fel ca majoritatea țărilor europene, într-o perioadă în care evoluția pandemiei nu putea fi anticipată.

„România a procedat cum a procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, când nu se știa cum va evolua pandemia. Achizițiile s-au făcut în cadrul acelui contract-cadru din care și România a făcut parte”, a afirmat el.

Fostul vicepremier a admis că fiecare stat avea anumite opțiuni în interiorul mecanismului european de achiziție, precizând că a explicat aceste aspecte în declarația dată procurorilor.

Ancheta DNA vizează contractarea, în perioada ianuarie–mai 2021, a aproximativ 52,8 milioane de doze suplimentare de vaccin, cu o valoare totală de peste un miliard de euro, după ce România contractase anterior alte aproximativ 37,6 milioane de doze.

„Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat”

Întrebat despre procesul cu Pfizer, în urma căruia România trebuie să onoreze obligații contractuale de aproximativ 600 de milioane de euro, Dan Barna a afirmat că, ulterior perioadei inițiale a pandemiei, autoritățile nu au acționat „tocmai inspirat”.

„Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer. La momentul respectiv, însă, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem atunci”, a declarat Barna.

O instanță din Belgia a decis, la 1 aprilie 2026, că România și Polonia trebuie să respecte contractele pentru vaccinurile Pfizer-BioNTech pe care au refuzat ulterior să le mai preia. În cazul României, valoarea dozelor este de aproximativ 600 de milioane de euro.

Barna compară achizițiile cu înarmarea în timpul unui război

Fostul vicepremier a declarat că dosarul i se pare „cel puțin bizar”, comparând achiziționarea vaccinurilor în timpul pandemiei cu dotarea armatei în timpul unui conflict.

„Este ca și cum, într-o situație de război, cumperi 100 de tancuri și apoi vine pacea. După aceea îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile: «De ce le-ați cumpărat?». Este exact același lucru”, a afirmat Dan Barna.

El a insistat că deciziile trebuie analizate în contextul crizei sanitare de la momentul respectiv, când guvernele încercau să se asigure că dispun de suficiente vaccinuri.

„Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se știa cum va evolua pandemia. Oportunitatea era cea care se analizează într-o situație de criză. Ulterior, să vii după niște ani și să spui că se putea face altfel… Întotdeauna se putea face altfel”, a spus Barna.

„Suntem pe ultimul loc în Europa la vaccinare”

Europarlamentarul USR a susținut că discuția ar trebui să privească și nivelul redus al vaccinării din România, nu doar numărul dozelor contractate.

„România a reușit să asigure vaccinuri pentru cei care au dorit să se vaccineze. Aici este o altă discuție pe care poate ar trebui să o avem. Noi suntem pe ultimul loc în Europa la vaccinare, ceea ce ridică o problemă mai amplă despre educația medicală a acestei țări”, a afirmat Dan Barna.