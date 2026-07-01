Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti- Bolojan și au luat următoarea decizie:

Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril.

a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi , în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi , în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril.

, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă .

. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Sec?ia a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2026.

Potrivit unor surse, magistrații Tribunalului București ar fi anulat și actele subsecvente Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL, în speță organizarea și desfășurarea Congresului liberalilor din 21 iunie 2026.

Demersurile instanță ale contestatarilor premierului demis Bolojan au fost susținute de avocatele Roxana Tudose și Claudia Cliza.

Ce solicită instanței contestatarii lui Ilie Bolojan

Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut prin ordonanță președințială depusă la instanță să se suspende provizoriu efectele hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar PNL prin care a fost convocat Congresul PNL:

Reclamanții sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte PNL și Dan Motreanu, secretar general PNL.

Au fost depuse la Tribunalul București acțiuni prin care se contestă în instanță hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe hotărâri nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, precum și actele adoptate în temeiul acestora, arată contestatarii.

4 procese a intentat tabăra anti-Bolojan la Tribunalul București, prin care a cerut:

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 21 iunie 2026, care instituie excluderea „de drept” a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite;

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 02/2026 din 21 iunie 2026, prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora;

Anularea actului de alegere a noii conduceri a partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” (Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și cei opt Vicepreședinți);

Anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL;

Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Printre motivele de nelegalitate sesizate se numără:

Hotărârile au fost adoptate prin aplicarea unui proiect de Statut care nu intrase în vigoare și care, potrivit Legii nr. 14/2003, nu putea produce efecte juridice înainte de încuviințarea sa de către Tribunalul București. La data Congresului, acest proiect nu fusese nici comunicat instanței, nici încuviințat, nici publicat în Monitorul Oficial, singurul statut apt să producă efecte fiind cel aprobat în 2025.

Convocarea și organizarea Congresului Extraordinar au fost nelegale, fiind întemeiate pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026 — acte lipsite de temei statutar valid — și realizate fără justificarea unei situații excepționale și a unei urgențe reale, condiții impuse pentru derogarea de la regula întrunirii ordinare.

Excluderea „de drept” instituită prin hotărâri încalcă procedura disciplinară statutară, dreptul la apărare și o hotărâre judecătorească executorie de suspendare. Prin Sentința civilă nr. 1016/2026 din 18 iunie 2026, Tribunalul Ilfov dispusese deja suspendarea provizorie a executării unor măsuri identice ca obiect.

Desfășurarea Congresului a fost afectată de nereguli procedurale: nerespectarea termenului de comunicare a listelor de delegați, verificarea incompletă a cvorumului, lipsa proceselor-verbale de constituire și de numărare a voturilor, prezentarea părtinitoare a punctelor supuse votului și conceperea unui buletin de vot fără opțiunile de respingere și de abținere.

Ca atare, ei cer instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora.

Congresul PNL, judecat pe 8 iulie de Tribunalul București

Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie, ora 11.00, judecata pe ordonanța președințială depusă de contestatari prin care se cere suspendarea efectelor hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL.

Contestatarii lui Ilie Bolojan pun amânarea procesului pe seama faptului că PNL nu a depus la Tribunalul București hotărârile adoptate, adică cele legate de alegerea noii conduceri și modificarea statutului.

Potrivit legii, PNL are obligația de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal, nu contestatarii, care nici măcar nu le au în posesia lor pentru că nu au fost încă redactate.

„La peste 10 zile de la Congres, PNL nu a redactat încă cele mai importante hotărâri adoptate — alegerea noii conduceri și modificarea statutului. A avut, în schimb, timp să redacteze cu prioritate deciziile de sancționare și de excludere îndreptate nominal împotriva reclamanților. Ordinea priorităților este, ea însăși, elocventă. PNL are obligația legală de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal. Netranspunerea lor în formă scrisă, la peste zece zile, nu este o simplă scăpare, ci o tergiversare care afectează dreptul la apărare al reclamanților și amână chiar controlul de legalitate pe care conducerea actuală îl evită”, arată contestatarii lui Bolojan.

Înainte termenului de azi, instanța a pus în vedere PNL să depună aceste hotărâri, dar azi, partidul s-a prezentat la termen fără documente. Ca urmare, instanța a acordat un nou termen scurt — pentru ca PNL să le depună.

Reiterăm faptul că hotărârile congresului — alegerea noii conduceri și modificările la statut — se află în posesia și sub semnătura PNL, iar nu a reclamanților. Nu se poate depune un act pe care nu îl deții și pe care nu ai avut cum să îl obții, întrucât PNL nu l-a redactat și nu l-a comunicat nimănui. Acesta este motivul pentru care procesul privind hotărârile Congresului Extraordinar al PNL a fost amânat pentru data de 8 iulie”, arată contestatarii lui Bolojan.

Tribunalul Ilfov a suspendat efectele BPN al PNL

Zilele trecute, Tribunalul Ilfov a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL, condusă de președintele Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță. Tribunalul Ilfov a suspendat în timp record efectele hotărârilor Biroului Politic Național (BPN) al PNL. Aceste decizii vizau sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.

Aceiași 16 parlamentari din tabăra anti-Bolojan au solicitat ulterior Tribunalului Ilfov și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar, respectiv a Congresului Extraordinar al PNL.