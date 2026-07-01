Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti- Bolojan și au luat următoarea decizie:
Solutia pe scurt:
Potrivit unor surse, magistrații Tribunalului București ar fi anulat și actele subsecvente Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL, în speță organizarea și desfășurarea Congresului liberalilor din 21 iunie 2026.
Demersurile instanță ale contestatarilor premierului demis Bolojan au fost susținute de avocatele Roxana Tudose și Claudia Cliza.
Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut prin ordonanță președințială depusă la instanță să se suspende provizoriu efectele hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar PNL prin care a fost convocat Congresul PNL:
Reclamanții sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.
Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte PNL și Dan Motreanu, secretar general PNL.
Au fost depuse la Tribunalul București acțiuni prin care se contestă în instanță hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe hotărâri nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, precum și actele adoptate în temeiul acestora, arată contestatarii.
4 procese a intentat tabăra anti-Bolojan la Tribunalul București, prin care a cerut:
Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Printre motivele de nelegalitate sesizate se numără:
Ca atare, ei cer instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora.
Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie, ora 11.00, judecata pe ordonanța președințială depusă de contestatari prin care se cere suspendarea efectelor hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL.
Contestatarii lui Ilie Bolojan pun amânarea procesului pe seama faptului că PNL nu a depus la Tribunalul București hotărârile adoptate, adică cele legate de alegerea noii conduceri și modificarea statutului.
Potrivit legii, PNL are obligația de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal, nu contestatarii, care nici măcar nu le au în posesia lor pentru că nu au fost încă redactate.
„La peste 10 zile de la Congres, PNL nu a redactat încă cele mai importante hotărâri adoptate — alegerea noii conduceri și modificarea statutului. A avut, în schimb, timp să redacteze cu prioritate deciziile de sancționare și de excludere îndreptate nominal împotriva reclamanților. Ordinea priorităților este, ea însăși, elocventă. PNL are obligația legală de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal. Netranspunerea lor în formă scrisă, la peste zece zile, nu este o simplă scăpare, ci o tergiversare care afectează dreptul la apărare al reclamanților și amână chiar controlul de legalitate pe care conducerea actuală îl evită”, arată contestatarii lui Bolojan.
Înainte termenului de azi, instanța a pus în vedere PNL să depună aceste hotărâri, dar azi, partidul s-a prezentat la termen fără documente. Ca urmare, instanța a acordat un nou termen scurt — pentru ca PNL să le depună.
Reiterăm faptul că hotărârile congresului — alegerea noii conduceri și modificările la statut — se află în posesia și sub semnătura PNL, iar nu a reclamanților. Nu se poate depune un act pe care nu îl deții și pe care nu ai avut cum să îl obții, întrucât PNL nu l-a redactat și nu l-a comunicat nimănui. Acesta este motivul pentru care procesul privind hotărârile Congresului Extraordinar al PNL a fost amânat pentru data de 8 iulie”, arată contestatarii lui Bolojan.
Zilele trecute, Tribunalul Ilfov a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL, condusă de președintele Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță. Tribunalul Ilfov a suspendat în timp record efectele hotărârilor Biroului Politic Național (BPN) al PNL. Aceste decizii vizau sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.
Aceiași 16 parlamentari din tabăra anti-Bolojan au solicitat ulterior Tribunalului Ilfov și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar, respectiv a Congresului Extraordinar al PNL.